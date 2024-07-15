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Posted 15 июля, 06:44

Published 15 июля, 06:44

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Ошибки при выборе домашнего кондиционера — этого не расскажут в магазине

Ошибки при выборе домашнего кондиционера: советы, которые вам не расскажут в магазине

15 июля 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
Ошибки при выборе домашнего кондиционера — этого не расскажут в магазине
У владельцев кондиционеров нередко возникает разочарование от покупки — недостаточно охлаждает или увлажняет, потребляет много электроэнергии и др. Как избежать ошибок при покупке кондиционера и что нужно учесть при выборе.

Кондиционер не увлажняет

Самое распространенное заблуждение — кондиционер должен увлажнять воздух. На самом деле домашние сплит-системы не увлажняют комнату. В процессе охлаждения влага изымается из воздуха и отводится специальной дренажной системой в виде конденсата.

То есть кондиционер, напротив, сушит воздух, а заявленная производителем функция увлажнения не более чем маркетинговая уловка. Увлажнитель придется покупать отдельно.

Самое распространенное заблуждение — кондиционер должен увлажнять воздух.Самое распространенное заблуждение — кондиционер должен увлажнять воздух.
Самое распространенное заблуждение — кондиционер должен увлажнять воздух.. Фото: Изображение Midjourney

Кондиционер плохо охлаждает

Здесь может быть несколько причин.

Во-первых, неверный выбор модели по мощности. Традиционно мощность кондиционера измеряется в британских тепловых единицах (BTU). Чем больше коэффициент, тем выше производительность прибора.

Например, модели с 7 000 BTU способны охлаждать примерно 20 кв. м помещения, а с 12 000 BTU — до 35–40 кв. м. Мощность нужно выбирать с запасом, примерно на 15–20% от необходимой площади, поскольку охлаждение зависит и от других факторов: этажности квартиры, выходит ли комната на солнечную сторону, сколько человек в ней находится.

Важно! Мощность указывается в названии модели, например «7» (так называемая «семерка») это кондиционер с мощностью 7 000 BTU.

Во-вторых, не учитываются дополнительные источники тепла. Например, если кондиционер устанавливается на кухню, то учитывайте, что там работает плита, духовка, холодильник и другие электроприборы. То есть, даже если кухня всего 12–15 кв. м, лучше установить кондиционер мощностью 9 000–12 000 BTU.

В-третьих, неправильно выбирается температурный режим. Температура на кондиционере должна выставляться не ниже, чем на 7–10 градусов по сравнению с улицей. То есть, если за окном 30-градусная жара, не стоит выставлять кондиционер на +18 градусов. Если выставить слишком низкую температуру, даже самый мощный кондиционер будет работать на пределе своих возможностей, но при этом не охлаждать.

Температура на кондиционере должна выставляться не ниже, чем на 7–10 градусов по сравнению с улицейТемпература на кондиционере должна выставляться не ниже, чем на 7–10 градусов по сравнению с улицей
Температура на кондиционере должна выставляться не ниже, чем на 7–10 градусов по сравнению с улицей. Фото: Изображение Midjourney

Кондиционер потребляет много электроэнергии

Обратите внимание на индекс энергоэффективности кондиционера. Он указывается на моделях: A, B, С, D и т. д. Самые экономные модели А+++, а самые затратные — класс G. Кроме того, инверторные модели потребляют до 30% меньше электроэнергии, чем обычные кондиционеры.

#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов#Кондиционер
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