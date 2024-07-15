Ошибки при выборе домашнего кондиционера: советы, которые вам не расскажут в магазине

В-третьих, неправильно выбирается температурный режим. Температура на кондиционере должна выставляться не ниже, чем на 7–10 градусов по сравнению с улицей. То есть, если за окном 30-градусная жара, не стоит выставлять кондиционер на +18 градусов. Если выставить слишком низкую температуру, даже самый мощный кондиционер будет работать на пределе своих возможностей, но при этом не охлаждать.