Ошибки при выборе домашнего кондиционера: советы, которые вам не расскажут в магазине

Posted 15 июля, 06:44
Published 15 июля, 06:44
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Самое распространенное заблуждение — кондиционер должен увлажнять воздух. На самом деле домашние сплит-системы не увлажняют комнату. В процессе охлаждения влага изымается из воздуха и отводится специальной дренажной системой в виде конденсата.
То есть кондиционер, напротив, сушит воздух, а заявленная производителем функция увлажнения не более чем маркетинговая уловка. Увлажнитель придется покупать отдельно.
Здесь может быть несколько причин.
Во-первых, неверный выбор модели по мощности. Традиционно мощность кондиционера измеряется в британских тепловых единицах (BTU). Чем больше коэффициент, тем выше производительность прибора.
Например, модели с 7 000 BTU способны охлаждать примерно 20 кв. м помещения, а с 12 000 BTU — до 35–40 кв. м. Мощность нужно выбирать с запасом, примерно на 15–20% от необходимой площади, поскольку охлаждение зависит и от других факторов: этажности квартиры, выходит ли комната на солнечную сторону, сколько человек в ней находится.
Важно! Мощность указывается в названии модели, например «7» (так называемая «семерка») – это кондиционер с мощностью 7 000 BTU.
Во-вторых, не учитываются дополнительные источники тепла. Например, если кондиционер устанавливается на кухню, то учитывайте, что там работает плита, духовка, холодильник и другие электроприборы. То есть, даже если кухня всего 12–15 кв. м, лучше установить кондиционер мощностью 9 000–12 000 BTU.
В-третьих, неправильно выбирается температурный режим. Температура на кондиционере должна выставляться не ниже, чем на 7–10 градусов по сравнению с улицей. То есть, если за окном 30-градусная жара, не стоит выставлять кондиционер на +18 градусов. Если выставить слишком низкую температуру, даже самый мощный кондиционер будет работать на пределе своих возможностей, но при этом не охлаждать.
Обратите внимание на индекс энергоэффективности кондиционера. Он указывается на моделях: A, B, С, D и т. д. Самые экономные модели А+++, а самые затратные — класс G. Кроме того, инверторные модели потребляют до 30% меньше электроэнергии, чем обычные кондиционеры.