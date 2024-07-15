Как защитить волосы от выгорания на солнце: топ-5 способов

Posted 15 июля, 10:06
Published 15 июля, 10:06
Modified 10 сентября, 03:54
Updated 10 сентября, 03:54
Под воздействием солнечных лучей волосы могут действительно стать светлее, причем на несколько тонов. Однако за эффектным оттенком кроется опасность, поскольку УФ-лучи разрушают структуру волос — они становятся ломкими и сухими.
В волосах, а точнее в их структуре, содержится меланин — тот самый пигмент, который отвечает за темный оттенок волос. И когда в клетки проникает ультрафиолет, пигмент начинает тускнеть. Вот почему выгорание волос свидетельствует о том, что они травмированы.
Вот несколько советов, которые помогут вам обеспечить защиту волос от УФ-лучей жарким летом.
Волосы имеют особую защитную пленку, которая нейтрализует воздействие УФ-лучей. Если вы моете голову регулярно, например каждый день, то эта пленка исчезает, а устойчивость волос к ультрафиолету снижается.
В линейках известных марок есть средства для УФ-защиты волос — они выпускаются в виде спреев, а также кондиционеров, масок и шампуней. Летом для ухода за волосами лучше использовать именно такие средства.
Эффективное средство — носить жарким летом головные уборы. Они обеспечат защиту волос от выгорания. Кроме того, головные уборы станут стильными аксессуарами для вашего образа.
Летом стоит свести к возможному минимуму использование различных средств для укладки. Рекомендуется реже пользоваться стайлерами и фенами. Летние месяцы — отличная возможность для отказа от них, поскольку волосы высыхают быстро, и это происходит естественно.
Летом в особом, усиленном увлажнении нуждается не только кожа, но и волосы, так что рекомендуется включить в уходовый комплекс специальные увлажняющие маски. Их регулярное использование сохранит здоровый и красивый вид волос, и под воздействием УФ-лучей они совершенно точно не пострадают.
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