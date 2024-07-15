Как защитить волосы от выгорания на солнце: топ-5 способов

В волосах, а точнее в их структуре, содержится меланин — тот самый пигмент, который отвечает за темный оттенок волос. И когда в клетки проникает ультрафиолет, пигмент начинает тускнеть. Вот почему выгорание волос свидетельствует о том, что они травмированы.