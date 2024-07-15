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Posted 15 июля, 10:06

Published 15 июля, 10:06

Modified 10 сентября, 03:54

Updated 10 сентября, 03:54

Как защитить волосы от выгорания на солнце: топ-5 способов

Как защитить волосы от выгорания на солнце: топ-5 способов

15 июля 2024, 10:06
Фото: 1MI
Как защитить волосы от выгорания на солнце: топ-5 способов
Многие женщины мечтают о модном оттенке выгоревших волос. Если вы не из них и хотите защитить ваши волосы от выгорания на солнце, эти рекомендации — для вас.

Опасность солнца для волос

Под воздействием солнечных лучей волосы могут действительно стать светлее, причем на несколько тонов. Однако за эффектным оттенком кроется опасность, поскольку УФ-лучи разрушают структуру волос — они становятся ломкими и сухими.

В волосах, а точнее в их структуре, содержится меланин — тот самый пигмент, который отвечает за темный оттенок волос. И когда в клетки проникает ультрафиолет, пигмент начинает тускнеть. Вот почему выгорание волос свидетельствует о том, что они травмированы.

Под воздействием солнечных лучей волосы могут действительно стать светлее, причем на несколько тоновПод воздействием солнечных лучей волосы могут действительно стать светлее, причем на несколько тонов
Под воздействием солнечных лучей волосы могут действительно стать светлее, причем на несколько тонов. Фото: Изображение Midjourney

Как защитить волосы от выгорания на солнце

Вот несколько советов, которые помогут вам обеспечить защиту волос от УФ-лучей жарким летом.

Реже мыть голову

Волосы имеют особую защитную пленку, которая нейтрализует воздействие УФ-лучей. Если вы моете голову регулярно, например каждый день, то эта пленка исчезает, а устойчивость волос к ультрафиолету снижается.

Волосы имеют особую защитную пленку, которая нейтрализует воздействие УФ-лучейВолосы имеют особую защитную пленку, которая нейтрализует воздействие УФ-лучей
Волосы имеют особую защитную пленку, которая нейтрализует воздействие УФ-лучей. Фото: Изображение Midjourney

Использовать защитные средства

В линейках известных марок есть средства для УФ-защиты волос — они выпускаются в виде спреев, а также кондиционеров, масок и шампуней. Летом для ухода за волосами лучше использовать именно такие средства.

Носить головные уборы

Эффективное средство — носить жарким летом головные уборы. Они обеспечат защиту волос от выгорания. Кроме того, головные уборы станут стильными аксессуарами для вашего образа.

Эффективное средство — носить жарким летом головные уборыЭффективное средство — носить жарким летом головные уборы
Эффективное средство — носить жарким летом головные уборы. Фото: Изображение Midjourney

Не использовать утюжки, стайлеры и фены

Летом стоит свести к возможному минимуму использование различных средств для укладки. Рекомендуется реже пользоваться стайлерами и фенами. Летние месяцы — отличная возможность для отказа от них, поскольку волосы высыхают быстро, и это происходит естественно.

Увлажнять волосы

Летом в особом, усиленном увлажнении нуждается не только кожа, но и волосы, так что рекомендуется включить в уходовый комплекс специальные увлажняющие маски. Их регулярное использование сохранит здоровый и красивый вид волос, и под воздействием УФ-лучей они совершенно точно не пострадают.

#Алина Ибрагимова
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