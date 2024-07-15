8 лучших модных тенденций лета 2024 года

Летом 2024 года состоялось триумфальное возвращение брюк фасона капри. В новом сезоне актуальны модели из денима, легкой вискозы. Стилисты советуют девушкам ориентироваться на умеренно короткие капри, доходящие до участка голени или чуть выше. С осторожностью следует выбирать капри из блестящих тканей — они могут добавить бедрам не всегда нужный объем.