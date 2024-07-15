8 лучших модных тенденций лета 2024 года

Posted 15 июля, 04:56
Published 15 июля, 04:56
Modified 10 сентября, 03:53
Updated 10 сентября, 03:53
Мини-юбки уступили место на модном Олимпе мини-шортам. И да, они действительно очень короткие, так что их стоит рассматривать преимущественно обладательницам идеального телосложения.
Этим летом можно носить короткие шорты, декорированные бахромой, стразами и вышивкой, комбинируя их с объемным верхом — рубашками, удлиненными топами и куртками-бомберами.
Такие брюки и не думают выходить из моды. В 2024 году актуальна действительно высокая посадка — настолько, что некоторые брюки следует носить с фиксирующим корсетом.
Очевидный плюс брюк с высокой талией — визуальный эффект, который они обеспечивают. Ноги становятся зрительно более стройными и длинными, а образ — подчеркнуто элегантным и женственным.
Многие модницы летом 2024 года вновь начали носить стильные и элегантные рубашки-поло. Они сочетают их с разными предметами одежды (с короткими юбками и даже с платьями), дополняя босоножками на высоком каблуке или кроссовками.
Летом 2024 года состоялось триумфальное возвращение брюк фасона капри. В новом сезоне актуальны модели из денима, легкой вискозы. Стилисты советуют девушкам ориентироваться на умеренно короткие капри, доходящие до участка голени или чуть выше. С осторожностью следует выбирать капри из блестящих тканей — они могут добавить бедрам не всегда нужный объем.
Очень эффектные и изысканные предметы гардероба, которые стоит носить с определенной осторожностью. Стилисты предлагают комбинировать их со свитерами из легких и мягких тканей — в таком образе особенно удачно будут смотреться юбки фасона «карандаш». Некоторые юбки стоит надевать в два слоя, дополняя ансамбль эффектным ремнем.
Летом 2024 года в топе цветочный принт, а именно — рисунки с розами. Бутонами украшаются вечерние, повседневные платья. Цветы используются в виде вышивки, аппликаций, что смотрится очень женственно и оригинально.
Прошли те времена, когда декольте было уместно исключительно в рамках вечернего образа. Сегодня оно вполне может присутствовать и в повседневных ансамблях. Глубокими вырезами дополняются блузки и даже топы в спортивном стиле.
Очень интересная тенденция, которая заслуживает внимания, — свадебный стиль. В соответствующих чертах сегодня оформляются не только подвенечные, но и повседневные наряды. Примеры — топы, футболки и кофточки, выдержанные в нежных молочных и бежевых тонах.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14