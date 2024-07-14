Стало известно, когда лучше всего чистить зубы

Posted 14 июля, 15:24
Published 14 июля, 15:24
Modified 9 сентября, 23:48
Updated 9 сентября, 23:48
Чистка зубов сразу после пробуждения способствует очищению полости рта от болезнетворных микробов, которые ночью активно размножаются из-за уменьшения слюноотделения. Таким образом, если чистить зубы до завтрака, это поможет убрать бактерии и предотвратить появление налета на зубах. А еще привычка чистить зубы до завтрака укрепляет эмаль и дополнительно защищает зубы во время завтрака.
Из минусов же ранней чистки зубов можно отметить неудобство от застрявших во рту частиц пищи после завтрака.
Если чистить зубы после завтрака, кусочки еды вымываются, и полость рта освежается, снижается риск возникновения кариеса и воспаления десен. Кроме того, те, кто привык чистить зубы после завтрака, с помощью этой процедуры избавляются также от налета, который остается на зубах после употребления кофе или крепкого чая.
Однако, по мнению специалистов, если чистить зубы после завтрака, повышается риск их повредить, так как после еды эмаль более уязвима. Так что чистить зубы можно не ранее, чем через 20 минут после приема пищи.
Так когда же все-таки следует чистить зубы? Как рассказал онлайн-изданию championat.com стоматолог-хирург, пародонтолог, ортопед Максим Копылов,
мнения специалистов по этому поводу разделились, однако исследований, которые бы однозначно подтвердили правоту одной из сторон, нет. Так что, вероятно, имеет смысл принять «золотую середину»: чистить зубы до завтрака, а после еды полоскать рот.
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