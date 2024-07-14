Стало известно, когда лучше всего чистить зубы

Если чистить зубы после завтрака, кусочки еды вымываются, и полость рта освежается, снижается риск возникновения кариеса и воспаления десен. Кроме того, те, кто привык чистить зубы после завтрака, с помощью этой процедуры избавляются также от налета, который остается на зубах после употребления кофе или крепкого чая.