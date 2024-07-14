Какие свадебные традиции окончательно устарели

Posted 14 июля, 14:46
Published 14 июля, 14:46
Modified 10 сентября, 01:25
Updated 10 сентября, 01:25
И каравай, и выкуп — забавные традиции, которые, впрочем, уже давно ушли в прошлое и перестали быть актуальными. Так что, если вы рассматривали что-то подобное для своей свадьбы, лучше не брать такие традиции во внимание.
Все чаще молодожены отходят от правила расписываться в ЗАГСе и организовывать банкет в один и тот же день. Запланировать эти мероприятия на разные даты — гораздо более удобный и оптимальный вариант. Между ними может быть «расстояние» и в несколько дней, и даже в месяц — решать самим новобрачным.
В прошлое постепенно уходит и традиция, согласно которой платье невесты обязательно должно быть белым. Современные девушки выбирают другие цветовые гаммы, и все чаще в модных каталогах можно увидеть свадебные платья кремового, голубого, желтого или розового цвета.
Эта традиция тоже постепенно отмирает. Для тех, кто не в курсе, поясним: президиум — это традиция, согласно которой молодожены на банкете сидят отдельно, иногда на возвышении. Все чаще сегодня выбираются более демократичные форматы, когда жених и невеста сидят буквально за одним столом со своими гостями и пересаживаются в течение всего вечера.
Еще недавно живые цветы в большом количестве были обязательным атрибутом свадьбы. Сегодня от такого декора все чаще отказываются — молодожены становятся более сознательными и предпочитают относиться к природе бережно и ответственно.
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