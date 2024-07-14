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Posted 14 июля, 14:46

Published 14 июля, 14:46

Modified 10 сентября, 01:25

Updated 10 сентября, 01:25

Президиум и цветы: какие свадебные традиции безнадежно устарели

Какие свадебные традиции окончательно устарели

14 июля 2024, 14:46
Фото: Изображение Midjourney
Президиум и цветы: какие свадебные традиции безнадежно устарели
Многие свадебные традиции уже давно вышли из моды. О чем лучше всего забыть, в материале Newia.

Выкуп и каравай

И каравай, и выкуп — забавные традиции, которые, впрочем, уже давно ушли в прошлое и перестали быть актуальными. Так что, если вы рассматривали что-то подобное для своей свадьбы, лучше не брать такие традиции во внимание.

И каравай, и выкуп — забавные традиции, которые, впрочем, уже давно ушли в прошлоеИ каравай, и выкуп — забавные традиции, которые, впрочем, уже давно ушли в прошлое
И каравай, и выкуп — забавные традиции, которые, впрочем, уже давно ушли в прошлое. Фото: Изображение Midjourney

Роспись и банкет в один день

Все чаще молодожены отходят от правила расписываться в ЗАГСе и организовывать банкет в один и тот же день. Запланировать эти мероприятия на разные даты — гораздо более удобный и оптимальный вариант. Между ними может быть «расстояние» и в несколько дней, и даже в месяц — решать самим новобрачным.

Все чаще молодожены отходят от правила расписываться в ЗАГСе и организовывать банкет в один и тот же деньВсе чаще молодожены отходят от правила расписываться в ЗАГСе и организовывать банкет в один и тот же день
Все чаще молодожены отходят от правила расписываться в ЗАГСе и организовывать банкет в один и тот же день. Фото: Изображение Midjourney

Белое платье

В прошлое постепенно уходит и традиция, согласно которой платье невесты обязательно должно быть белым. Современные девушки выбирают другие цветовые гаммы, и все чаще в модных каталогах можно увидеть свадебные платья кремового, голубого, желтого или розового цвета.

В прошлое постепенно уходит и традиция, согласно которой платье невесты обязательно должно быть белымВ прошлое постепенно уходит и традиция, согласно которой платье невесты обязательно должно быть белым
В прошлое постепенно уходит и традиция, согласно которой платье невесты обязательно должно быть белым. Фото: Изображение Midjourney

Президиум

Эта традиция тоже постепенно отмирает. Для тех, кто не в курсе, поясним: президиум — это традиция, согласно которой молодожены на банкете сидят отдельно, иногда на возвышении. Все чаще сегодня выбираются более демократичные форматы, когда жених и невеста сидят буквально за одним столом со своими гостями и пересаживаются в течение всего вечера.

Президиум — это традиция, согласно которой молодожены на банкете сидят отдельно от гостейПрезидиум — это традиция, согласно которой молодожены на банкете сидят отдельно от гостей
Президиум — это традиция, согласно которой молодожены на банкете сидят отдельно от гостей. Фото: Изображение Midjourney

Живые цветы

Еще недавно живые цветы в большом количестве были обязательным атрибутом свадьбы. Сегодня от такого декора все чаще отказываются — молодожены становятся более сознательными и предпочитают относиться к природе бережно и ответственно.

Еще недавно живые цветы в большом количестве были обязательным атрибутом свадьбыЕще недавно живые цветы в большом количестве были обязательным атрибутом свадьбы
Еще недавно живые цветы в большом количестве были обязательным атрибутом свадьбы. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Мода#Все материалы авторов#Тренды#Свадьба
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