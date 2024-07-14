Какие свадебные традиции окончательно устарели

Все чаще молодожены отходят от правила расписываться в ЗАГСе и организовывать банкет в один и тот же день. Запланировать эти мероприятия на разные даты — гораздо более удобный и оптимальный вариант. Между ними может быть «расстояние» и в несколько дней, и даже в месяц — решать самим новобрачным.