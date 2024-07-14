Как признать в любви кошке

Posted 14 июля, 15:25
Published 14 июля, 15:25
Modified 10 сентября, 01:25
Updated 10 сентября, 01:25
Можно покупать дорогие корма, ласкать животных и играть с ними, однако есть один работающий способ, который точно позволить выразить вашу любовь к кошке так, чтобы она это поняла и почувствовала.
Чтобы дать кошке понять, что вы ее любите, просто моргните, но медленно. Понаблюдайте за поведением питомца, вероятно, он ответит вам взаимностью, то есть тоже моргнет.
Стоит отметить, что это не выдумка, а вполне себе научный факт, основанный на проведенных исследованиях. Ученые изучили механизм медленного моргания и оценили, как он работает. Было доказано, что кошки моргают в ответ своим хозяевам и в целом реагируют на этот жест вполне положительно.
Что будет, если смотреть на кошку слишком пристально, в упор? Питомец может воспринять это как враждебность, так что будьте осторожны.
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