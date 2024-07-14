Как признать в любви кошке

Стоит отметить, что это не выдумка, а вполне себе научный факт, основанный на проведенных исследованиях. Ученые изучили механизм медленного моргания и оценили, как он работает. Было доказано, что кошки моргают в ответ своим хозяевам и в целом реагируют на этот жест вполне положительно.