Чем опасно пить кофе на голодный желудок

Норма кофеина в сутки для взрослого здорового человека составляет примерно 300 мг, что соответствует примерно 2 — 3 чашкам кофе. Если же у вас имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, то лучше вообще отказаться от употребления натурального кофе, заменив его, например, цикорием, который по вкусу похож на кофе, но при этом не повышает давление и пульс, а также содержит много полезных веществ.