Чем опасно пить кофе на голодный желудок

Posted 14 июля, 15:33
Published 14 июля, 15:33
Modified 9 сентября, 23:36
Updated 9 сентября, 23:36
Если регулярно пить кофе на голодный желудок, то спустя некоторое время можно столкнуться с различными нарушениями работы органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Особенно опасно пить кофе до еды людям, страдающим холециститом, желчнокаменной болезнью и билиарным сладжем (это состояние, когда в желчном пузыре образуются отложения из остатков желчи, холестерина и кальциевых солей).
Сразу после того, как вы утром проснулись, кофе пить нежелательно, поскольку тогда вы в лучшем случае попросту не получите ожидаемого заряда бодрости, а в худшем случае, как уже было написано выше, можете навредить органам ЖКТ.
Эксперты отмечают, что сразу после пробуждения в организме человека активно вырабатывается гормон стресса кортизол, который блокирует действие кофеина. Поэтому, чтобы достичь желаемого эффекта, кофе лучше всего пить не раньше чем через час после того, как вы встали с постели. И обязательно — после еды.
Норма кофеина в сутки для взрослого здорового человека составляет примерно 300 мг, что соответствует примерно 2 — 3 чашкам кофе. Если же у вас имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, то лучше вообще отказаться от употребления натурального кофе, заменив его, например, цикорием, который по вкусу похож на кофе, но при этом не повышает давление и пульс, а также содержит много полезных веществ.
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