newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 июля, 15:33

Published 14 июля, 15:33

Modified 9 сентября, 23:36

Updated 9 сентября, 23:36

Раньше пила кофе вместо завтрака, а теперь только после еды — вот почему

Чем опасно пить кофе на голодный желудок

14 июля 2024, 15:33
Фото: Изображение Midjourney
Раньше пила кофе вместо завтрака, а теперь только после еды — вот почему
Если пить кофе на голодный желудок, то можно навредить своему здоровью. С чем это связано, в материале Newia.

Почему нежелательно пить кофе до или вместо еды

Если регулярно пить кофе на голодный желудок, то спустя некоторое время можно столкнуться с различными нарушениями работы органов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Особенно опасно пить кофе до еды людям, страдающим холециститом, желчнокаменной болезнью и билиарным сладжем (это состояние, когда в желчном пузыре образуются отложения из остатков желчи, холестерина и кальциевых солей).

Если регулярно пить кофе на голодный желудок, то спустя некоторое время можно столкнуться с различными нарушениями работы органов ЖКТЕсли регулярно пить кофе на голодный желудок, то спустя некоторое время можно столкнуться с различными нарушениями работы органов ЖКТ
Если регулярно пить кофе на голодный желудок, то спустя некоторое время можно столкнуться с различными нарушениями работы органов ЖКТ. Фото: Изображение Midjourney

Когда лучше пить кофе

Сразу после того, как вы утром проснулись, кофе пить нежелательно, поскольку тогда вы в лучшем случае попросту не получите ожидаемого заряда бодрости, а в худшем случае, как уже было написано выше, можете навредить органам ЖКТ.

Эксперты отмечают, что сразу после пробуждения в организме человека активно вырабатывается гормон стресса кортизол, который блокирует действие кофеина. Поэтому, чтобы достичь желаемого эффекта, кофе лучше всего пить не раньше чем через час после того, как вы встали с постели. И обязательно — после еды.

Кофе лучше всего пить не раньше чем через час после того, как вы встали с постели, и после еды.Кофе лучше всего пить не раньше чем через час после того, как вы встали с постели, и после еды.
Кофе лучше всего пить не раньше чем через час после того, как вы встали с постели, и после еды.. Фото: Изображение Midjourney

Сколько чашек кофе в день можно пить

Норма кофеина в сутки для взрослого здорового человека составляет примерно 300 мг, что соответствует примерно 2 — 3 чашкам кофе. Если же у вас имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, то лучше вообще отказаться от употребления натурального кофе, заменив его, например, цикорием, который по вкусу похож на кофе, но при этом не повышает давление и пульс, а также содержит много полезных веществ.

#Здоровье#Еда#Кофе#Все материалы авторов#Завтрак
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика