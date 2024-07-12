Топ-8 идей для обновления интерьера: что стоит внедрить в свою квартиру

Декор имеет принципиальное значение, если речь идет о дизайне интерьера. Украсьте свою комнату хотя бы одним интересным декоративным элементом — это может быть оригинальное панно, ваза или статуэтка. Постарайтесь сделать так, чтобы элемент не выбивался из общей обстановки либо сочетался с чем-то, что уже есть в интерьере, — с фактурой и цветом мебели, с формами других деталей.