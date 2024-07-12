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Posted 12 июля, 13:16

Published 12 июля, 13:16

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Топ-8 крутых идей для интерьера вашей квартиры: это нужно повторить

Топ-8 идей для обновления интерьера: что стоит внедрить в свою квартиру

12 июля 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
Топ-8 крутых идей для интерьера вашей квартиры: это нужно повторить
Мечтаете об интерьере как из журналов или топовых дизайнерских подборок? Нет ничего проще — берите на заметку простые идеи, о которых мы рассказываем в этом материале!

Светильник необычной формы

Иногда достаточно одной акцентной детали, чтобы интерьер преобразился. Такой деталью может стать светильник, имеющий необычную форму. Пример — эффектная люстра, стильный торшер или оригинальный светильник-бра. Его не нужно выбирать с учетом стиля, в котором выдержан интерьер, — он может и должен отличаться от обстановки, ведь это акцент.

Оригинальная мебель

Наверняка вы обращали внимание, что дизайнерскому интерьеру задает тон декоративность в комбинации с функциональностью. Так что смело выбирайте для комнаты любой предмет оригинальной формы — но только один. Это может быть кресло, подставка для ног или журнальный столик, при этом элемент обстановки не должен привлекать к себе все внимание.

Сложный цвет

В палитру, которую вы выбрали для интерьера вашей квартиры, добавьте хотя бы один сложный и интересный оттенок. Он внесет разнообразие в базу. Пример — комната, выдержанная в спокойных цветовых гаммах, плюс несколько объемных деталей в других оттенках. Такая комбинация позволит вашему интерьеру приобрести «характер», он заиграет новыми красками.

Некомплектные предметы мебели

Дизайнеры настоятельно советуют отказываться от так называемых мебельных комплектов, считая, что они способны испортить даже идеальную обстановку. Оптимальный вариант — штучная мебель. Ваш гарнитур вы можете собрать самостоятельно. Пример — эффектный обеденный стол, при этом стулья к нему должны быть другими, не из этого комплекта. По аналогичному принципу можно выбрать и диван в гостиную.

Стиль ретро

Детали в стиле ретро подчеркнут индивидуальность интерьера и наполнят его жизнью. Это могут быть предметы мебели, доставшиеся вам по наследству, либо то, что вы нашли в антикварном магазине или даже на блошином рынке. Главное — такая деталь должна быть акцентом интерьера. Пример — старинное зеркало для ванной комнаты, отремонтированной в современном стиле.

Красивое комнатное растение

Растения способны подчеркнуть оригинальность любого интерьера. Вовсе не обязательно с головой уходить в цветоводство, достаточно будет одного или двух «зеленых питомцев». Растение должно быть броским, эффектным, в этом случае оно станет отличным акцентом вашего интерьера. Ориентируйтесь на цветы с листьями необычной формы или цвета.

Оригинальный декор

Декор имеет принципиальное значение, если речь идет о дизайне интерьера. Украсьте свою комнату хотя бы одним интересным декоративным элементом — это может быть оригинальное панно, ваза или статуэтка. Постарайтесь сделать так, чтобы элемент не выбивался из общей обстановки либо сочетался с чем-то, что уже есть в интерьере, — с фактурой и цветом мебели, с формами других деталей.

Группировка по цветам

Цвет способен задать интерьеру ритм, и этим нужно пользоваться. Выбирайте любой броский оттенок, но пусть он будет только одним, и дальше приступайте к расстановке акцентов по такому принципу, чтобы они формировали собой многоугольники, треугольники. Детали должны располагаться в разных частях помещения. Следите за соответствием размеров: одна деталь может быть крупной, тогда как все остальные — небольшими.

#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов#Интерьер
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