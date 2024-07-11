Когда признаваться в любви: моменты, когда стоит сказать «Я тебя люблю»

Posted 11 июля, 10:19
Published 11 июля, 10:19
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
У любви нет точных формул. От психологов и социологов можно услышать советы, что признание в любви нужно делать не раньше пяти свиданий, другие говорят, что должно пройти 2 — 3 месяца. А как же тогда любовь с первого взгляда, если вы как никогда уверены в своих чувствах?
Дело в том, что любовь у разных партнеров может развиваться неодновременно. То есть возможно, что партнер испытывает к вам симпатию, но пока еще не готов произнести заветные слова. В этом случае слишком раннее признание может отпугнуть его, а вас приведет к разочарованию.
Признаки того, что пора сказать: «Я тебя люблю»:
Психологи советуют прислушиваться к своей интуиции — вы почувствуете взаимные чувства партнера в его поступках и отношении к вам. Не откладывайте момент признания на слишком длительный период — ваш спутник может устать от ожидания и подумать, что вы не испытываете к нему чувства либо боитесь ответственности.