Когда признаваться в любви: моменты, когда стоит сказать «Я тебя люблю»

У любви нет точных формул. От психологов и социологов можно услышать советы, что признание в любви нужно делать не раньше пяти свиданий, другие говорят, что должно пройти 2 — 3 месяца. А как же тогда любовь с первого взгляда, если вы как никогда уверены в своих чувствах?