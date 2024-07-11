Куда поехать в выходные с семьей: 5 лучших парков развлечений в мире

Этот парк со вселенной Гарри Поттера находится в городе Орландо в штате Флорида, США. Территория парка огромна и разделена на две части: в первой из них создан Косой переулок, работает бар «Дырявый котел», где можно перекусить, также можно обратиться за открытием финансового счета в банк Гринготтс. А во второй части парка гости могут прогуляться по замку Хогвартс и прокатиться на аттракционе Harry Potter and Forbidden Journey. Между двумя территориями курсирует состав «Хогвартс Экспресс».