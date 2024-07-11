Куда поехать в выходные с семьей: 5 лучших парков развлечений в мире

Posted 11 июля, 07:50
Published 11 июля, 07:50
Modified 10 сентября, 03:44
Updated 10 сентября, 03:44
Из этой статьи вы узнаете о 5 самых знаменитых парках развлечений, которые можно встретить в разных уголках мира.
Этот парк со вселенной Гарри Поттера находится в городе Орландо в штате Флорида, США. Территория парка огромна и разделена на две части: в первой из них создан Косой переулок, работает бар «Дырявый котел», где можно перекусить, также можно обратиться за открытием финансового счета в банк Гринготтс. А во второй части парка гости могут прогуляться по замку Хогвартс и прокатиться на аттракционе Harry Potter and Forbidden Journey. Между двумя территориями курсирует состав «Хогвартс Экспресс».
Здесь снималась трилогия «Властелин колец», поэтому поселение хоббитов не фанерная декорация, а самая что ни на есть «всамделишная», построенная специально для съемок. И здесь прекрасно сохранился весь антураж Хоббитона, включая цветники, мебель и даже горящий в домике Бильбо и Фродо Бэггинсов камин. Правда, попасть сюда можно только в составе экскурсионной группы. Кроме того, в Хоббитоне регулярно проводятся детские праздничные мероприятия.
В Дубае расположен один из известнейших в мире парков Lego, где можно подробно ознакомиться с производством кубиков конструктора и сделать собственными руками деталь с вашим именем. Кроме того, туристы всех возрастов получают возможность поучаствовать в тематических аттракционах, собрать робототехнику или научиться управлять роботом-боксером. Леголенды есть также в Англии, Германии, Малайзии, Японии и Дании.
Единственный в Европе «Диснейленд» расположен в Париже. Парк состоит из пяти тематических зон, а в его центре находится замок спящей красавицы. Здесь можно покататься на американских горках, побывать в «Доме с привидениями», воочию увидеть мир Дикого Запада и пр. Также в парке работают аниматоры, одетые как любимые персонажи. Еще два парка Disneyland расположены в США, два — в Китае и один — в Японии.
В городе Рованиеми есть парк и деревня Санты, где будет интересно не только зимой, когда сказочную деревню наполняют огромные фигуры снеговиков, красиво украшенные праздничные ели и прочая новогодняя атрибутика, но и летом, когда можно посмотреть, как идет подготовка подарков к Новому году.
В зимнее время здесь проводятся личные встречи с зимним чародеем, причем перед этим эльф-секретарь интересуется, на каком языке стоит говорить с посетителями. Также в парке Санты работают мастерская эльфов, пекарня миссис Санты и пещера Снегурочки с ледяными скульптурами, а на главной площади ежедневно проводятся театрализованные представления.
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