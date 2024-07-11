Как выспаться в жару: 3 простых лайфхака, которые помогут вам отдохнуть ночью

Нет кондиционера, но есть вентилятор? Можете попробовать модернизировать его, благодаря чему он будет не только гонять воздух, но и охлаждать его. Для этого можно поместить прямо перед лопастями бутылки с замороженной водой и менять их по мере размораживания. Кроме того, имеет смысл еще поместить рядом с кроватью или тем местом, где вы проводите большую часть времени, тазик или ведро с холодной водой и льдом — это также поможет охладить и увлажнить воздух в помещении.