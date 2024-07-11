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Posted 11 июля, 09:10

Published 11 июля, 09:10

Modified 10 сентября, 03:45

Updated 10 сентября, 03:45

Как выспаться в жару: 3 простых лайфхака, которые помогут вам отдохнуть ночью

Как выспаться в жару: 3 простых лайфхака, которые помогут вам отдохнуть ночью

11 июля 2024, 09:10
Фото: Изображение Midjourney
Как выспаться в жару: 3 простых лайфхака, которые помогут вам отдохнуть ночью
Многие люди не любят зиму и обожают лето, но сильная жара, особенно в средней полосе, где жители не привыкли к таким высоким температурам, не самым лучшим образом сказывается на самочувствии и ночном сне. Как полноценно отдыхать ночью, несмотря на жару и духоту, — читайте в статье.

Сон, когда за окном и в помещении столбик термометра по ночам не опускается ниже +20…+22 градусов, может стать настоящей проблемой. И многие безрезультатно ворочаются в постели часами, изнемогая от духоты и обильно выделяющегося пота, а утром вынуждены идти на работу в полностью разбитом состоянии. Однако вы можете помочь себе и своим близким, если воспользуетесь нашими советами.

Примите незадолго до сна горячую ванну

Да-да, мы не ошиблись — следует принять именно горячую ванну с температурой воды 40 — 43 градуса, причем нужно сделать это примерно за полтора часа до сна. Эффективность этого лайфхака доказана учеными. А вот прохладный душ, напротив, придаст вам бодрости и отобьет желание спать, так что его лучше оставить на утро.

Примите незадолго до сна горячую ванну с температурой воды 40 — 43 градуса за полтора часа до снаПримите незадолго до сна горячую ванну с температурой воды 40 — 43 градуса за полтора часа до сна
Примите незадолго до сна горячую ванну с температурой воды 40 — 43 градуса за полтора часа до сна. Фото: Изображение Midjourney

Не открывайте окна днем

В жаркую погоду рука так и тянется к оконному шпингалету, чтобы открыть окно нараспашку и впустить в квартиру свежий воздух. Но не стоит этого делать — так у вас в доме станет еще жарче, так как воздух на улице раскален от солнца. Лучше всего проветривать жилье ранним утром либо вечером, когда температура уже не будет такой высокой.

Можно еще для большего эффекта намочить полотенце или простыню и повесить перед открытым окном — это поможет быстрее охладить воздух в помещении.

Не открывайте окна днем, лучше всего проветривать жилье ранним утром либо вечеромНе открывайте окна днем, лучше всего проветривать жилье ранним утром либо вечером
Не открывайте окна днем, лучше всего проветривать жилье ранним утром либо вечером. Фото: Изображение Midjourney

Превратите вентилятор в кондиционер

Нет кондиционера, но есть вентилятор? Можете попробовать модернизировать его, благодаря чему он будет не только гонять воздух, но и охлаждать его. Для этого можно поместить прямо перед лопастями бутылки с замороженной водой и менять их по мере размораживания. Кроме того, имеет смысл еще поместить рядом с кроватью или тем местом, где вы проводите большую часть времени, тазик или ведро с холодной водой и льдом — это также поможет охладить и увлажнить воздух в помещении.

Поместить прямо перед лопастями вентилятора бутылки с замороженной водой и менять их по мере размораживанияПоместить прямо перед лопастями вентилятора бутылки с замороженной водой и менять их по мере размораживания
Поместить прямо перед лопастями вентилятора бутылки с замороженной водой и менять их по мере размораживания. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Все материалы авторов
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