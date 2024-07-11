Как выспаться в жару: 3 простых лайфхака, которые помогут вам отдохнуть ночью

Posted 11 июля, 09:10
Published 11 июля, 09:10
Modified 10 сентября, 03:45
Updated 10 сентября, 03:45
Сон, когда за окном и в помещении столбик термометра по ночам не опускается ниже +20…+22 градусов, может стать настоящей проблемой. И многие безрезультатно ворочаются в постели часами, изнемогая от духоты и обильно выделяющегося пота, а утром вынуждены идти на работу в полностью разбитом состоянии. Однако вы можете помочь себе и своим близким, если воспользуетесь нашими советами.
Да-да, мы не ошиблись — следует принять именно горячую ванну с температурой воды 40 — 43 градуса, причем нужно сделать это примерно за полтора часа до сна. Эффективность этого лайфхака доказана учеными. А вот прохладный душ, напротив, придаст вам бодрости и отобьет желание спать, так что его лучше оставить на утро.
В жаркую погоду рука так и тянется к оконному шпингалету, чтобы открыть окно нараспашку и впустить в квартиру свежий воздух. Но не стоит этого делать — так у вас в доме станет еще жарче, так как воздух на улице раскален от солнца. Лучше всего проветривать жилье ранним утром либо вечером, когда температура уже не будет такой высокой.
Можно еще для большего эффекта намочить полотенце или простыню и повесить перед открытым окном — это поможет быстрее охладить воздух в помещении.
Нет кондиционера, но есть вентилятор? Можете попробовать модернизировать его, благодаря чему он будет не только гонять воздух, но и охлаждать его. Для этого можно поместить прямо перед лопастями бутылки с замороженной водой и менять их по мере размораживания. Кроме того, имеет смысл еще поместить рядом с кроватью или тем местом, где вы проводите большую часть времени, тазик или ведро с холодной водой и льдом — это также поможет охладить и увлажнить воздух в помещении.
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