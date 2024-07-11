Дженнифер Лопес о проблемах в отношениях с мужем: откровенный разговор

Как сообщает peopletalk.ru, Джей Ло надоели капризы Бена Аффлека, и она хочет, что все узнали о нем правду. С момента, когда весь мир узнал о серьезной ссоре между Дженнифер Лопес и ее супругом актером Беном Аффлеком, многие упрекают певицу в том, что причиной разлада стали тяжелый характер певицы и ее трудоголизм.