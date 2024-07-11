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Posted 11 июля, 10:05

Published 11 июля, 10:05

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Дженнифер Лопес хочет открыть правду о личности своего супруга

Дженнифер Лопес о проблемах в отношениях с мужем: откровенный разговор

11 июля 2024, 10:05
Фото: Getty Images
Дженнифер Лопес хочет открыть правду о личности своего супруга
Джей Ло хочет, чтобы весь мир узнал правду о проблемах с гневом у Бена Аффлека.

Как сообщает peopletalk.ru, Джей Ло надоели капризы Бена Аффлека, и она хочет, что все узнали о нем правду. С момента, когда весь мир узнал о серьезной ссоре между Дженнифер Лопес и ее супругом актером Беном Аффлеком, многие упрекают певицу в том, что причиной разлада стали тяжелый характер певицы и ее трудоголизм.

Актер Мэтт Деймон, который много лет дружит с Аффлеком, вообще заявил, что Джей Ло использует Бена ради профессиональной карьеры. Однако есть те, кто встает на защиту Дженнифер. Источник, близкий к паре, утверждает, что у Бена есть проблемы с гневом и за внешним обаянием скрывается сторона, которую актер не показывает на камеру.

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#Светлана Павлова#Знаменитости#Все материалы авторов#Джей Ло#Бена Аффлека
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