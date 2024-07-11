Дженнифер Лопес о проблемах в отношениях с мужем: откровенный разговор

Posted 11 июля, 10:05
Published 11 июля, 10:05
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Как сообщает peopletalk.ru, Джей Ло надоели капризы Бена Аффлека, и она хочет, что все узнали о нем правду. С момента, когда весь мир узнал о серьезной ссоре между Дженнифер Лопес и ее супругом актером Беном Аффлеком, многие упрекают певицу в том, что причиной разлада стали тяжелый характер певицы и ее трудоголизм.
Актер Мэтт Деймон, который много лет дружит с Аффлеком, вообще заявил, что Джей Ло использует Бена ради профессиональной карьеры. Однако есть те, кто встает на защиту Дженнифер. Источник, близкий к паре, утверждает, что у Бена есть проблемы с гневом и за внешним обаянием скрывается сторона, которую актер не показывает на камеру.