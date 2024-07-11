3 типа людей, которые могут негативно повлиять на вашу жизнь: как их распознать

Завистники не умеют быть счастливыми, они постоянно сравнивают свой доход, имущество, успехи в карьере и иные личные достижения с достижениями других людей, и для них трава всегда зеленее в чужом саду. Но самое неприятное, что среди обычных завистников могут попадаться и такие, которые не просто хотят, чтобы у них было то, что есть у вас, — они всем сердцем при этом желают, чтобы у вас этого не было.