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Posted 10 июля, 10:28

Published 10 июля, 10:28

Modified 10 сентября, 03:42

Updated 10 сентября, 03:42

Цифровая многозадачность разрушает мозг: под ударом — подростки

Цифровая многозадачность разрушает мозг: под ударом — подростки

10 июля 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney
Цифровая многозадачность разрушает мозг: под ударом — подростки
Многозадачность — явление, которое становится все более распространенным. Однако оно крайне опасно, и это уже научно доказанный факт.

Опасность цифровой многозадачности

Специалисты, проводившие исследования на базе Стэнфордского университета, выяснили: люди, которые считались лучшими в том, что касается цифровой многозадачности, на практике довольно плохо умеют справляться с обработкой информации. Кроме того, такие люди продемонстрировали и низкие показатели умственной организованности. Еще один вывод, к которому пришли ученые: цифровая многозадачность на самом деле способна буквально разрушить мозг человека, поскольку она нарушает важнейшие когнитивные процессы.

Цифровая многозадачность на самом деле способна буквально разрушить мозг человека, поскольку она нарушает важнейшие когнитивные процессы.Цифровая многозадачность на самом деле способна буквально разрушить мозг человека, поскольку она нарушает важнейшие когнитивные процессы.
Цифровая многозадачность на самом деле способна буквально разрушить мозг человека, поскольку она нарушает важнейшие когнитивные процессы.. Фото: Изображение Midjourney

Цифровая многозадачность и подростки

Наиболее негативно цифровая многозадачность влияет на подростков, в чем также успели убедиться исследователи. Все дело в том, что именно в подростковом возрасте в мозге формируются нервные связи, которые считаются ключевыми. И если в этот период ребенок вынужден отвлекаться на информацию, поступающую из разных источников, рассеивать свое внимание, то на мозг это оказывает разрушительное воздействие.

Доказано, что цифровая многозадачность способствует снижению IQ у людей в среднем на 10 или даже 20 баллов. То есть взрослый человек по показателю IQ приближается к уровню ученика младшей школы.

Что делать?

Хорошие новости заключаются в том, что при отказе от цифровой многозадачности утраченные когнитивные и другие важные навыки все-таки можно восстановить. Как показывают результаты исследований, в скором времени после отказа мыслительные показатели у человека начинают улучшаться.

Что предпринять, чтобы снизить неблагоприятное воздействие многозадачности на мозг? Можно начать с малого, но важного — свести число дел, которые приходится выполнять в одно и то же время, до двух.

При отказе от цифровой многозадачности утраченные когнитивные и другие важные навыки все-таки можно восстановить.При отказе от цифровой многозадачности утраченные когнитивные и другие важные навыки все-таки можно восстановить.
При отказе от цифровой многозадачности утраченные когнитивные и другие важные навыки все-таки можно восстановить.. Фото: Изображение Midjourney

Достаточно эффективным может быть соблюдение «правила 20 минут». Оно заключается в следующем: не нужно переключаться с задания на задание, а стоит постараться в течение 20 минут заниматься одним конкретным делом и только после этого переходить к другому.

#Алина Ибрагимова#Дети#Гаджеты#Телефон#Все материалы авторов#Психология
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