Цифровая многозадачность разрушает мозг: под ударом — подростки

Наиболее негативно цифровая многозадачность влияет на подростков, в чем также успели убедиться исследователи. Все дело в том, что именно в подростковом возрасте в мозге формируются нервные связи, которые считаются ключевыми. И если в этот период ребенок вынужден отвлекаться на информацию, поступающую из разных источников, рассеивать свое внимание, то на мозг это оказывает разрушительное воздействие.