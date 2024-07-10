Цифровая многозадачность разрушает мозг: под ударом — подростки

Posted 10 июля, 10:28
Published 10 июля, 10:28
Modified 10 сентября, 03:42
Updated 10 сентября, 03:42
Специалисты, проводившие исследования на базе Стэнфордского университета, выяснили: люди, которые считались лучшими в том, что касается цифровой многозадачности, на практике довольно плохо умеют справляться с обработкой информации. Кроме того, такие люди продемонстрировали и низкие показатели умственной организованности. Еще один вывод, к которому пришли ученые: цифровая многозадачность на самом деле способна буквально разрушить мозг человека, поскольку она нарушает важнейшие когнитивные процессы.
Наиболее негативно цифровая многозадачность влияет на подростков, в чем также успели убедиться исследователи. Все дело в том, что именно в подростковом возрасте в мозге формируются нервные связи, которые считаются ключевыми. И если в этот период ребенок вынужден отвлекаться на информацию, поступающую из разных источников, рассеивать свое внимание, то на мозг это оказывает разрушительное воздействие.
Доказано, что цифровая многозадачность способствует снижению IQ у людей в среднем на 10 или даже 20 баллов. То есть взрослый человек по показателю IQ приближается к уровню ученика младшей школы.
Хорошие новости заключаются в том, что при отказе от цифровой многозадачности утраченные когнитивные и другие важные навыки все-таки можно восстановить. Как показывают результаты исследований, в скором времени после отказа мыслительные показатели у человека начинают улучшаться.
Что предпринять, чтобы снизить неблагоприятное воздействие многозадачности на мозг? Можно начать с малого, но важного — свести число дел, которые приходится выполнять в одно и то же время, до двух.
Достаточно эффективным может быть соблюдение «правила 20 минут». Оно заключается в следующем: не нужно переключаться с задания на задание, а стоит постараться в течение 20 минут заниматься одним конкретным делом и только после этого переходить к другому.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14