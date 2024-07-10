Откажитесь от них! Самые ужасные решения в дизайне интерьера

Posted 10 июля, 12:35
Published 10 июля, 12:35
Modified 10 сентября, 03:42
Updated 10 сентября, 03:42
Лепнина в большом количестве может показаться отличным способом подчеркнуть роскошь интерьера в чертах классического стиля. Однако если с ней переборщить, эффект получится ровно противоположным — как минимум ваш интерьер станет безвкусным и вычурным.
Если без лепнины обойтись не получится, постарайтесь выбирать элементы строгих геометрических форм, лаконичные и сдержанные. Откажитесь от перегруженных бордюров на потолках, особенно если вы делаете ремонт в типовой городской квартире с невысокими потолками.
Лаконичность — это второе имя стиля, однако и с ней можно перестараться, если речь идет об интерьере. Особенно опасно увлечение так называемыми базовыми оттенками. Они будут смотреться как минимум скучно и бездушно, выдавая отсутствие у вас вкуса.
Если вы настроены использовать в интерьере нейтральные гаммы, например серую, белую или бежевую, постарайтесь оттенить их чем-то ярким — аксессуарами, декоративными элементами или мебелью. За счет таких деталей получится расставить уместные акценты, и интерьер заиграет новыми красками.
Было время, когда наклейки на стенах смотрелись стильно и оригинально. Однако стоит смириться с тем, что это время давно прошло. Подобный принцип оформления утратил актуальность если не навсегда, то как минимум надолго.
У стикеров, кстати, есть прекрасная альтернатива — качественные и хорошие обои нейтральных оттенков или даже краска для стен. Попробуйте — и вы не ошибетесь, поскольку в отличие от наклеек и других экспериментальных идей классика и сдержанность остаются в моде всегда.
Да-да, те самые бордюры на обоях, которые запомнились нам как тренд 90-х годов прошлого века, все еще можно увидеть в интерьере квартир. Стоит ли говорить, что прием категорически устарел, а сам декор смотрится аляповато. Кроме того, бордюры визуально «режут» помещение и делают его более тесным, а потолки — низкими.
Расставить акценты в интерьере сегодня можно и без бордюров — отличным вариантом станет спокойный цветовой переход из одного оттенка в другой. А если вы настаиваете на том, чтобы границы были четкими, попробуйте выбрать яркий молдинг или просто нарисовать нужную вам линию краской.
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