Откажитесь от них! Самые ужасные решения в дизайне интерьера

Да-да, те самые бордюры на обоях, которые запомнились нам как тренд 90-х годов прошлого века, все еще можно увидеть в интерьере квартир. Стоит ли говорить, что прием категорически устарел, а сам декор смотрится аляповато. Кроме того, бордюры визуально «режут» помещение и делают его более тесным, а потолки — низкими.