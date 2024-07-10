Почему взрослые дети могут не уважать своих родителей: ошибки воспитания

Нередко родители могут чувствовать себя ответственными за благополучие ребенка, за его поведение, даже если он уже вырос. Также они могут брать на себя и ответственность за его жизнь, что часто усугубляется чувством вины, которое родитель может культивировать в себе. Так что и неуважение со стороны ребенка мать или отец могут принимать на свой счет, оправдывая его собственными ошибками и промахами в воспитании.