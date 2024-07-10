newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля, 08:52

Published 10 июля, 08:52

Modified 16 октября, 20:38

Updated 16 октября, 20:38

Почему родители позволяют своим взрослым детям себя не уважать

Почему взрослые дети могут не уважать своих родителей: ошибки воспитания

10 июля 2024, 08:52
Фото: Изображение Midjourney
Почему родители позволяют своим взрослым детям себя не уважать
Переживаете, что ваши взрослые дети относятся к вам без уважения? Попробуйте разобраться с причиной — возможно, она лежит на поверхности.

Страх утраты отношений

Родители должны честно ответить на вопрос — насколько сильно они боятся потерять отношения со своими взрослыми детьми? Причина может заключаться именно в этом, ведь борьба с проявлением неуважения может на самом деле привести к отчуждению и даже к прекращению отношений.

Матерей и отцов могут пугать даже мысли о том, что ребенок из их жизни исчезнет, и этот страх в итоге заставит их терпеть молча неуважение со стороны детей. Откровенное пренебрежение, замечания, враждебное отношение — терпение родителей может показаться безграничным, особенно если на кону, как считают матери и отцы, их отношения с ребенком.

Матерей и отцов могут пугать даже мысли о том, что ребенок из их жизни исчезнет, и этот страх в итоге заставит их терпеть молча неуважение со стороны детейМатерей и отцов могут пугать даже мысли о том, что ребенок из их жизни исчезнет, и этот страх в итоге заставит их терпеть молча неуважение со стороны детей
Матерей и отцов могут пугать даже мысли о том, что ребенок из их жизни исчезнет, и этот страх в итоге заставит их терпеть молча неуважение со стороны детей. Фото: Изображение Midjourney

Ответственность и чувство вины

Нередко родители могут чувствовать себя ответственными за благополучие ребенка, за его поведение, даже если он уже вырос. Также они могут брать на себя и ответственность за его жизнь, что часто усугубляется чувством вины, которое родитель может культивировать в себе. Так что и неуважение со стороны ребенка мать или отец могут принимать на свой счет, оправдывая его собственными ошибками и промахами в воспитании.

Терпение неуважения такие родители воспринимают как вариант покаяния. Они могут сохранять убежденность в том, что такое отношение они именно заслужили, а также рассчитывать на то, что именно через подобный подход взрослый ребенок рано или поздно сможет встать на путь истинный.

Нередко родители могут чувствовать себя ответственными за благополучие ребенка, за его поведение, даже если он уже выросНередко родители могут чувствовать себя ответственными за благополучие ребенка, за его поведение, даже если он уже вырос
Нередко родители могут чувствовать себя ответственными за благополучие ребенка, за его поведение, даже если он уже вырос. Фото: Изображение Midjourney

Созависимость

Причиной неуважения со стороны взрослых детей по отношению к родителям может быть и созависимость. Как правило, корень — в желании родителей либо избежать конфликта, либо помочь ребенку. Стоит ли говорить, что это путь в никуда.

Эмоциональная стабильность матерей и отцов, их самооценка иногда могут находиться в прямой зависимости от одобрения со стороны взрослого ребенка, его потребностей. Родители в глубине души ждут от ребенка одобрения, подтверждения, а свои потребности они нередко ставят гораздо ниже по сравнению с потребностями детей. В результате родители жертвуют собственным благополучием и даже достоинством.

Причиной неуважения со стороны взрослых детей по отношению к родителям может быть и созависимостьПричиной неуважения со стороны взрослых детей по отношению к родителям может быть и созависимость
Причиной неуважения со стороны взрослых детей по отношению к родителям может быть и созависимость. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Дети#Семья#Все материалы авторов#Родители
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика