Почему взрослые дети могут не уважать своих родителей: ошибки воспитания

Posted 10 июля, 08:52
Published 10 июля, 08:52
Modified 16 октября, 20:38
Updated 16 октября, 20:38
Родители должны честно ответить на вопрос — насколько сильно они боятся потерять отношения со своими взрослыми детьми? Причина может заключаться именно в этом, ведь борьба с проявлением неуважения может на самом деле привести к отчуждению и даже к прекращению отношений.
Матерей и отцов могут пугать даже мысли о том, что ребенок из их жизни исчезнет, и этот страх в итоге заставит их терпеть молча неуважение со стороны детей. Откровенное пренебрежение, замечания, враждебное отношение — терпение родителей может показаться безграничным, особенно если на кону, как считают матери и отцы, их отношения с ребенком.
Нередко родители могут чувствовать себя ответственными за благополучие ребенка, за его поведение, даже если он уже вырос. Также они могут брать на себя и ответственность за его жизнь, что часто усугубляется чувством вины, которое родитель может культивировать в себе. Так что и неуважение со стороны ребенка мать или отец могут принимать на свой счет, оправдывая его собственными ошибками и промахами в воспитании.
Терпение неуважения такие родители воспринимают как вариант покаяния. Они могут сохранять убежденность в том, что такое отношение они именно заслужили, а также рассчитывать на то, что именно через подобный подход взрослый ребенок рано или поздно сможет встать на путь истинный.
Причиной неуважения со стороны взрослых детей по отношению к родителям может быть и созависимость. Как правило, корень — в желании родителей либо избежать конфликта, либо помочь ребенку. Стоит ли говорить, что это путь в никуда.
Эмоциональная стабильность матерей и отцов, их самооценка иногда могут находиться в прямой зависимости от одобрения со стороны взрослого ребенка, его потребностей. Родители в глубине души ждут от ребенка одобрения, подтверждения, а свои потребности они нередко ставят гораздо ниже по сравнению с потребностями детей. В результате родители жертвуют собственным благополучием и даже достоинством.