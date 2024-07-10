Как научить ребенка плавать легко и быстро: объясняем пошагово

Posted 10 июля, 05:38
Published 10 июля, 05:38
Modified 10 сентября, 03:39
Updated 10 сентября, 03:39
Способность к плаванию заложена с рождения на физиологическом уровне. Еще в материнской утробе младенец плавает в околоплодных водах, и если сразу при рождении начать поддерживать этот инстинкт, то грудничок вполне спокойно может держаться на воде.
Однако в большинстве случаев этот рефлекс угасает, хотя тренеры по плаванию уверяют, что интуитивному плаванию можно начать обучать с 1,5–4 месяцев.
Тренер по плаванию Дмитрий Шалунов:
«Осознанное обучение плавать начинается с более старшего возраста. На моей практике ребята с 7 лет наиболее осознанно подходят к учебному процессу. Чем старше ребенок, тем проще и быстрее его научить плавать».
Чтобы ребенок не боялся плавать, приучайте его к воде с самого раннего возраста. Для начала купайтесь с малышом в мелком бассейне, так называемом лягушатнике. Так ребенок привыкнет находится в воде и не станет паниковать, когда его будут пытаться научить плавать.
Играйте с малышом в воде — это поможет победить страх: брызгайтесь, вместе ныряйте, задерживая дыхание, пускайте пузырьки под водой. Как только малыш начнет чувствовать себя в воде комфортно и не будет бояться плескаться один, смело можно начинать учить его плавать.
Детские тренеры считают, что различные спасательные атрибуты только препятствуют тому, чтобы научить ребенка плавать. Жилеты и круги предназначены для спасения, а для обучения они бесполезны, потому что лишь сковывают движения, мешают чувствовать себя свободно и нормально двигаться. А вот нарукавники на первых этапах обучения плавать действительно могут помочь.
Тренер-преподаватель Роман Узлов:
«Я знаю, что многие тренеры в своей практике используют нарукавники. Например, в бассейне с большой глубиной нарукавники очень помогают малышам. Кроме того, они не мешают двигаться в воде и работать руками и ногами. То есть при обучении плаванию нарукавники использовать можно».
Если ребенок боится воды, не стоит смеяться над ним и заставлять находиться в водоеме. Страхи нужно проговаривать, при этом не торопя ребенка и не повышая голос.
Дайте ребенку возможность привыкнуть к воде: расскажите о свойствах воды, покажите, как вода держит на плаву и выталкивает тело на поверхность.
Приучайте к глубине постепенно: сначала достаточно, чтобы вода доходила до уровня пояса, а когда ребенок привыкнет, заводите его до уровня, где вода будет по грудь. И только потом начинайте учить держаться на плаву.
Клинический психолог Ирина Дзюба:
«С точки зрения психологии вода для ребенка — это и первая среда обитания, и увлекательный объект исследования, и жизненная потребность, и в конечном итоге источник здоровья. Исходя из этого, дети расположены к воде с рождения — врожденной фобии воды у ребенка быть не может. Если ребенок боится воды, скорее всего, это связано с предыдущим негативным опытом взаимодействия, который оставил отпечаток, однако и это можно исправить, проговаривая с малышом все страхи и приучая его к воде постепенно».
Научиться плавать в море, речке и любом открытом водоеме ребенку тяжелей, чем в бассейне. Малыш меньше боится воды в закрытом пространстве: в бассейне комфортная температура, прозрачная вода, есть бортики.
Но в любом случае всё индивидуально, и ребенку может больше понравиться плавать именно в речке или море, чем в бассейне. Однако тренеры советуют учить плавать ребенка в открытом водоеме не раньше 4-5 лет.
Тренер по плаванию Иван Ильичёв:
«Бассейн — лучшее место для обучения плаванию: можно контролировать глубину, и присмотр есть. На открытой воде, где много народу, учиться плавать тяжелее. На море вода соленая — с одной стороны, легче расслабиться, с другой, неизвестно, как человек поведет себя в пресной воде».
Первое, что нужно сделать, прежде чем обучать ребенка разным стилям плавания, — научить его правильно дышать и держаться на воде. Если вы решили это сделать самостоятельно, без помощи тренера, то придерживайтесь следующей инструкции:
Тренер по плаванию Дмитрий Шалунов:
«Прежде чем научиться плавать, ребенок должен как минимум держаться на воде, спокойно нырять, уметь выдыхать в воду, чтобы не приходилось задерживать дыхание во время плавания. Также ребенку следует освоить такие стили, как брасс, кроль на груди».
Как правило, первые стили, которым учат детей, — кроль на груди и спине. Тренеры объясняют, что движения в кроле привычны для ребенка, поэтому им проще научиться плавать.
В кроле руками делают размашистые гребки, при этом ноги выполняют движения по типу «ножницы».
После освоения кроля можно переходить к брассу. В этом стиле руками выполняются раздвигающие широкие движения, а ноги одновременно отталкиваются от поверхности воды.
Тренеры объясняют, что движения рук малыши осваивают быстро, а вот над ударами ног придется поработать.
Имеет довольно сложную технику исполнения — для него требуется хорошая физическая подготовка и выносливость. Лучше учиться этому стилю у профессионального тренера и только после того, как малыш научится плавать другими способами.
Тренеры считают, что научить малыша плавать до 4-летнего возраста, невозможно. Но его можно научить не бояться воды, что поможет в дальнейшем при освоении плавания.
Что нужно делать:
В этом возрасте малыш уже готов повторять несложные упражнения, и его вполне можно научить основам плавания. Учтите, что занятия должны проходить в игровой манере.
Что нужно делать:
С этого возраста ребенок уже подходит к выполнению упражнений осознанно. Его можно уже научить плавать, как взрослого.
Научите ребенка плавать «по-собачьи». Маленького пловца уложите на живот и попросите сложить руки в пригоршни. Малыш должен, как вы, «копать» воду черпающими движениями, одновременно двигая ногами. Следите, чтобы пловец держал голову над водой и приподнимал подбородок.
Существует метод, позволяющий научить ребенка плавать за пару занятий. Он разработан тренером Таракановым. Методика не научит маленького пловца какому-либо определенному стилю плавания, но держаться на воде и плавать без помощи взрослых он сможет:
Очень часто ребенок боится плавать и опасается воды из-за негативного опыта. В этом виноваты родители, которые допускали ошибки при обучении.
Чего нельзя делать родителям:
Тренеры по плаванию считают, что родители вполне могут самостоятельно научить своего ребенка плавать, если сами это умеют и не стремятся сделать из него чемпиона по плаванию. Мы собрали несколько советов от профессиональных тренеров, которые помогут родителям научить плавать малыша.
Перед тем, как выпускать ребенка на воду, отработайте все техники плавания на суше: технику дыхания, технику движения руками и ногами. Это поможет малышу не растеряться в воде.
Можно учить ребенка плавать в нарукавниках. Но в вертикальном положении трудно отрабатывать правильные движения ног. Лучше начинать тренироваться на доске — так пловец будет чувствовать свое тело и сможет быстрей научится плавать.
Ни один профессиональный тренер не будет учить ребенка зажимать нос при погружении в воду. Это мешает плавать, поскольку, во-первых, одна рука у ребенка занята, а во-вторых, он не сможет выработать правильное дыхание.
Научите ребенка не бояться воды — играйте с ним в подвижные игры на мелководье. Он должен сам заинтересоваться плаванием — понять, что это интересно и увлекательно.
Дети любят молотить по воде руками, пытаясь таким образом плавать. Но чем больше они бьют по воде, тем меньше двигаются. Профессиональные пловцы двигаются бесшумно, отталкиваясь от поверхности стопами и ладонями. Научите маленького пловца плавным и энергичным движениям, создающим минимум брызг.
Ни в коем случае не учите малыша плавать дедовским способом: бросить в воду — захочет жить, выплывает. Инстинкт самосохранения, конечно, есть у всех. Но стрессовая ситуация может навсегда отбить охоту плавать у ребенка. Важно, чтобы вода и плавание ассоциировалось у него не со стрессом, а с радостью и удовольствием.
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