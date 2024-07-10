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Posted 10 июля, 05:38

Published 10 июля, 05:38

Modified 10 сентября, 03:39

Updated 10 сентября, 03:39

Как научить ребенка плавать легко и быстро: объясняем пошагово

Как научить ребенка плавать легко и быстро: объясняем пошагово

10 июля 2024, 05:38
Фото: Изображение Midjourney
Как научить ребенка плавать легко и быстро: объясняем пошагово
Научить ребенка плавать под силу любому родителю. Но как это сделать быстро, не пугая малыша и не причиняя ему лишнего стресса? Собрали советы детских тренеров и лучшие методики обучения плаванию.

С какого возраста можно начинать учить ребёнка плавать?

Способность к плаванию заложена с рождения на физиологическом уровне. Еще в материнской утробе младенец плавает в околоплодных водах, и если сразу при рождении начать поддерживать этот инстинкт, то грудничок вполне спокойно может держаться на воде.

Однако в большинстве случаев этот рефлекс угасает, хотя тренеры по плаванию уверяют, что интуитивному плаванию можно начать обучать с 1,5–4 месяцев.

Тренер по плаванию Дмитрий Шалунов:

«Осознанное обучение плавать начинается с более старшего возраста. На моей практике ребята с 7 лет наиболее осознанно подходят к учебному процессу. Чем старше ребенок, тем проще и быстрее его научить плавать».

Как подготовить ребёнка к плаванию

Чтобы ребенок не боялся плавать, приучайте его к воде с самого раннего возраста. Для начала купайтесь с малышом в мелком бассейне, так называемом лягушатнике. Так ребенок привыкнет находится в воде и не станет паниковать, когда его будут пытаться научить плавать.

Играйте с малышом в воде — это поможет победить страх: брызгайтесь, вместе ныряйте, задерживая дыхание, пускайте пузырьки под водой. Как только малыш начнет чувствовать себя в воде комфортно и не будет бояться плескаться один, смело можно начинать учить его плавать.

Играйте с малышом в воде — это поможет победить страх: брызгайтесь, вместе ныряйте, задерживая дыхание, пускайте пузырьки под водойИграйте с малышом в воде — это поможет победить страх: брызгайтесь, вместе ныряйте, задерживая дыхание, пускайте пузырьки под водой
Играйте с малышом в воде — это поможет победить страх: брызгайтесь, вместе ныряйте, задерживая дыхание, пускайте пузырьки под водой. Фото: Изображение Midjourney

Стоит ли пользоваться нарукавниками

Детские тренеры считают, что различные спасательные атрибуты только препятствуют тому, чтобы научить ребенка плавать. Жилеты и круги предназначены для спасения, а для обучения они бесполезны, потому что лишь сковывают движения, мешают чувствовать себя свободно и нормально двигаться. А вот нарукавники на первых этапах обучения плавать действительно могут помочь.

Тренер-преподаватель Роман Узлов:

«Я знаю, что многие тренеры в своей практике используют нарукавники. Например, в бассейне с большой глубиной нарукавники очень помогают малышам. Кроме того, они не мешают двигаться в воде и работать руками и ногами. То есть при обучении плаванию нарукавники использовать можно».

Как преодолеть боязнь воды?

Если ребенок боится воды, не стоит смеяться над ним и заставлять находиться в водоеме. Страхи нужно проговаривать, при этом не торопя ребенка и не повышая голос.

Дайте ребенку возможность привыкнуть к воде: расскажите о свойствах воды, покажите, как вода держит на плаву и выталкивает тело на поверхность.

Приучайте к глубине постепенно: сначала достаточно, чтобы вода доходила до уровня пояса, а когда ребенок привыкнет, заводите его до уровня, где вода будет по грудь. И только потом начинайте учить держаться на плаву.

Клинический психолог Ирина Дзюба:

«С точки зрения психологии вода для ребенка — это и первая среда обитания, и увлекательный объект исследования, и жизненная потребность, и в конечном итоге источник здоровья. Исходя из этого, дети расположены к воде с рождения — врожденной фобии воды у ребенка быть не может. Если ребенок боится воды, скорее всего, это связано с предыдущим негативным опытом взаимодействия, который оставил отпечаток, однако и это можно исправить, проговаривая с малышом все страхи и приучая его к воде постепенно».
Если ребенок боится воды, скорее всего, это связано с предыдущим негативным опытом взаимодействия, который оставил отпечатокЕсли ребенок боится воды, скорее всего, это связано с предыдущим негативным опытом взаимодействия, который оставил отпечаток
Если ребенок боится воды, скорее всего, это связано с предыдущим негативным опытом взаимодействия, который оставил отпечаток. Фото: Изображение Midjourney

Где лучше всего учить ребёнка плавать: в естественном водоёме или в бассейне

Научиться плавать в море, речке и любом открытом водоеме ребенку тяжелей, чем в бассейне. Малыш меньше боится воды в закрытом пространстве: в бассейне комфортная температура, прозрачная вода, есть бортики.

Но в любом случае всё индивидуально, и ребенку может больше понравиться плавать именно в речке или море, чем в бассейне. Однако тренеры советуют учить плавать ребенка в открытом водоеме не раньше 4-5 лет.

Тренер по плаванию Иван Ильичёв:

«Бассейн — лучшее место для обучения плаванию: можно контролировать глубину, и присмотр есть. На открытой воде, где много народу, учиться плавать тяжелее. На море вода соленая — с одной стороны, легче расслабиться, с другой, неизвестно, как человек поведет себя в пресной воде».

Основы правильного плавания в различных стилях

Первое, что нужно сделать, прежде чем обучать ребенка разным стилям плавания, — научить его правильно дышать и держаться на воде. Если вы решили это сделать самостоятельно, без помощи тренера, то придерживайтесь следующей инструкции:

  1. Освойте технику дыхания: вдох и выдох в воду. Научите ребенка делать вдох ртом, а выдох носом либо ртом, чтобы на воде появлялось множество пузырей. Не торопите его — вдох и выдох должны быть продолжительными. Не критикуйте ребенка и хвалите за каждое успешное действие. Помогите пловцу лечь на поверхность воды, придерживая его при этом. Научите в этом положении вдыхая опускать под воду голову и выдыхать при погружении.
  2. Научите лежать на воде самостоятельно. На небольшой глубине помогите ребенку лечь на спину так, чтобы руки упирались в дно. Затем предложите опустить голову в воду, убирая одну руку, потом другую. Повторяйте упражнения до тех пор, пока малыш не научится лежать сам на воде без обеих рук.

Тренер по плаванию Дмитрий Шалунов:

«Прежде чем научиться плавать, ребенок должен как минимум держаться на воде, спокойно нырять, уметь выдыхать в воду, чтобы не приходилось задерживать дыхание во время плавания. Также ребенку следует освоить такие стили, как брасс, кроль на груди».
Прежде чем научиться плавать, ребенок должен как минимум держаться на воде, спокойно нырять, уметь выдыхать в водуПрежде чем научиться плавать, ребенок должен как минимум держаться на воде, спокойно нырять, уметь выдыхать в воду
Прежде чем научиться плавать, ребенок должен как минимум держаться на воде, спокойно нырять, уметь выдыхать в воду. Фото: Изображение Midjourney

Кроль

Как правило, первые стили, которым учат детей, — кроль на груди и спине. Тренеры объясняют, что движения в кроле привычны для ребенка, поэтому им проще научиться плавать.

В кроле руками делают размашистые гребки, при этом ноги выполняют движения по типу «ножницы».

Брасс

После освоения кроля можно переходить к брассу. В этом стиле руками выполняются раздвигающие широкие движения, а ноги одновременно отталкиваются от поверхности воды.

Тренеры объясняют, что движения рук малыши осваивают быстро, а вот над ударами ног придется поработать.

Баттерфляй

Имеет довольно сложную технику исполнения — для него требуется хорошая физическая подготовка и выносливость. Лучше учиться этому стилю у профессионального тренера и только после того, как малыш научится плавать другими способами.

Тренеры объясняют, что движения в кроле привычны для ребенка, поэтому им проще научиться плаватьТренеры объясняют, что движения в кроле привычны для ребенка, поэтому им проще научиться плавать
Тренеры объясняют, что движения в кроле привычны для ребенка, поэтому им проще научиться плавать. Фото: Изображение Midjourney

Как научить плавать ребёнка до 3 лет

Тренеры считают, что научить малыша плавать до 4-летнего возраста, невозможно. Но его можно научить не бояться воды, что поможет в дальнейшем при освоении плавания.

Что нужно делать:

  • Вместе пускайте пузыри в воде: например, имитируйте работу трактора или иные звуки.
  • Научите двигать ногами: стоя лицом к малышу, возьмите его за вытянутые руки и потихоньку отходите назад. Попросите малыша выполнять плавные движения ногами по счету: «раз-два», «раз-два».
  • Поприседайте вместе с малышом в воде. Прекрасно подойдет старая поговорка: «Баба сеяла горох и сказала деду ох!» При слове «ох» ныряем вместе с малышом под воду, держась за руки.

Как научить плавать ребёнка 3–5 лет

В этом возрасте малыш уже готов повторять несложные упражнения, и его вполне можно научить основам плавания. Учтите, что занятия должны проходить в игровой манере.

Что нужно делать:

  • Попросите малыша, стоя в воде, вытянуть руки вперед и как бы нарисовать сердце на поверхности воды. Это научит его синхронным движениям.
  • Игра в «медузу». Научите его не бояться опускать лицо в воду: в положении лежа на животе, придерживая малыша, попросите максимально расслабить ноги и руки и опускать ненадолго лицо в воду.
  • Разбросайте на небольшой глубине игрушки и проведите «спасательную операцию» по их извлечению.
  • Игра в «звездочку». Положите маленького пловца на воду вниз животом (или на спину) и поддерживайте под грудь (или под спину). Попросите развести ноги и руки в сторону, изобразив звезду. Пусть несколько раз повторит движения.
Ребенок 3–5 лет уже готов повторять несложные упражнения, и его вполне можно научить основам плаванияРебенок 3–5 лет уже готов повторять несложные упражнения, и его вполне можно научить основам плавания
Ребенок 3–5 лет уже готов повторять несложные упражнения, и его вполне можно научить основам плавания. Фото: Изображение Midjourney

Как научить плавать ребёнка 5–6 лет и старше

С этого возраста ребенок уже подходит к выполнению упражнений осознанно. Его можно уже научить плавать, как взрослого.

Научите самому легкому стилю

Научите ребенка плавать «по-собачьи». Маленького пловца уложите на живот и попросите сложить руки в пригоршни. Малыш должен, как вы, «копать» воду черпающими движениями, одновременно двигая ногами. Следите, чтобы пловец держал голову над водой и приподнимал подбородок.

Экспресс-методика

Существует метод, позволяющий научить ребенка плавать за пару занятий. Он разработан тренером Таракановым. Методика не научит маленького пловца какому-либо определенному стилю плавания, но держаться на воде и плавать без помощи взрослых он сможет:

  1. Пловец располагается на маленькой глубине (30-40 см) лицом вниз, упираясь руками в дно. Тело должно быть погружено полностью в воду, кроме головы. Попросите его задержать дыхание на 5–10 секунд, затем плавно поднять голову, вдохнуть ртом и снова повторить упражнение.
  2. Пусть малыш повторит предыдущее упражнение, но уже задерживая дыхание при погружении лица в воду. При этом он должен поочередно поднимать одну из рук, опираясь на другую.
  3. Повторите упражнение, но уже не держась обеими руками. Пусть пловец повисит в таком положении в воде, считая до пяти.
  4. В исходном положении — лежа на воде животом вниз — попросите пловца вытянуть руки вперед и немного проскользнуть вперед. Пусть он постарается одновременно шевелить ногами, без привязки к стилю. Как только движение ногами будет освоено, подключайте руки. Пусть ребенок двигает ими, как ему комфортно, но так, чтобы они были под водой — на уровне лица, а не под животом.
  5. Соедините все навыки вместе: путь пловец оттолкнется от стенок бассейна и поплывет, двигая одновременно руками и ногами, приподнимая голову над поверхностью и делая вдох ртом.
Перед тем, как выпускать ребенка на воду, отработайте все техники плавания на суше: технику дыхания, технику движения руками и ногамиПеред тем, как выпускать ребенка на воду, отработайте все техники плавания на суше: технику дыхания, технику движения руками и ногами
Перед тем, как выпускать ребенка на воду, отработайте все техники плавания на суше: технику дыхания, технику движения руками и ногами. Фото: Изображение Midjourney

Какие ошибки чаще всего допускают родители

Очень часто ребенок боится плавать и опасается воды из-за негативного опыта. В этом виноваты родители, которые допускали ошибки при обучении.

Чего нельзя делать родителям:

  1. Использовать экстремальные методы. Например, бросать ребенку в воду, на глубину, надеясь на врожденные инстинкты. Это может на всю жизнь отпугнуть малыша от плавания и даже развить у него аквафобию.
  2. Навязывать необходимость плавания. Если малыш не желает обучаться плавать — не готов психологически или физиологически — не стоит давить на него и заставлять. Никакие уговоры и принуждения не заставят ребенка научиться плавать против его желания. Важно заинтересовать малыша, и тогда он сам попросит научить его плавать.
  3. Торопить. Хочется, чтобы ребенок быстрей достиг результата. Но если вы будете его торопить, то он просто потеряет интерес к обучению.

Советы от профессиональных спортсменов

Тренеры по плаванию считают, что родители вполне могут самостоятельно научить своего ребенка плавать, если сами это умеют и не стремятся сделать из него чемпиона по плаванию. Мы собрали несколько советов от профессиональных тренеров, которые помогут родителям научить плавать малыша.

Отработайте движения на суше

Перед тем, как выпускать ребенка на воду, отработайте все техники плавания на суше: технику дыхания, технику движения руками и ногами. Это поможет малышу не растеряться в воде.

Тренируйтесь на доске для плавания

Можно учить ребенка плавать в нарукавниках. Но в вертикальном положении трудно отрабатывать правильные движения ног. Лучше начинать тренироваться на доске — так пловец будет чувствовать свое тело и сможет быстрей научится плавать.

Не учите пловца зажимать нос при нырянии

Ни один профессиональный тренер не будет учить ребенка зажимать нос при погружении в воду. Это мешает плавать, поскольку, во-первых, одна рука у ребенка занята, а во-вторых, он не сможет выработать правильное дыхание.

Обучайте играя

Научите ребенка не бояться воды — играйте с ним в подвижные игры на мелководье. Он должен сам заинтересоваться плаванием — понять, что это интересно и увлекательно.

Научите отталкиваться от воды

Дети любят молотить по воде руками, пытаясь таким образом плавать. Но чем больше они бьют по воде, тем меньше двигаются. Профессиональные пловцы двигаются бесшумно, отталкиваясь от поверхности стопами и ладонями. Научите маленького пловца плавным и энергичным движениям, создающим минимум брызг.

Не бросайте ребенка в воду

Ни в коем случае не учите малыша плавать дедовским способом: бросить в воду — захочет жить, выплывает. Инстинкт самосохранения, конечно, есть у всех. Но стрессовая ситуация может навсегда отбить охоту плавать у ребенка. Важно, чтобы вода и плавание ассоциировалось у него не со стрессом, а с радостью и удовольствием.

#Алина Ибрагимова#Общество#Дети#Бассейн#Все материалы авторов#Эксперты#Черное море
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