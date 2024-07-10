Что делать, если ребенка укачивает в машине: причины, симптомы, помощь

Природа недуга кроется в вестибулярном аппарате, который четко фиксирует, что тело находится в процессе движения (его покачивает и даже потряхивает на ухабах), и посылает информацию об этом в мозг. При этом от органов зрения в мозг приходит сигнал о неподвижности окружающей обстановки: глаза видят статичный салон, в котором никакого движения не происходит. Подобный диссонанс и приводит к определенной реакции организма: человек чувствует себя не в своей тарелке, появляется головокружение, слабость, легкий тремор, тошнота.