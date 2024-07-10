Что делать, если ребенка укачивает в машине: причины, симптомы, помощь

Posted 10 июля, 03:40
Published 10 июля, 03:40
Modified 10 сентября, 03:38
Updated 10 сентября, 03:38
Если в поездке на любом виде транспорта ваш ребенок становится бледным, покрывается испариной, жалуется на дискомфорт, слабость и тошноту, значит, его укачивает. Статистика показывает, что с этим недомоганием сталкивается до 60% детей в возрасте до 12 лет. Если говорить научным языком, то речь идет о кинетозе, и подвержены ему не только дети, но и взрослые.
Помимо вышеперечисленных, к симптомам кинетоза можно добавить сонливость, головокружение, рвоту, тахикардию, скачки артериального давления, изменение слуха, ощущение тревоги. Все зависит от того, какому типу кинетоза подвержен пациент:
Природа недуга кроется в вестибулярном аппарате, который четко фиксирует, что тело находится в процессе движения (его покачивает и даже потряхивает на ухабах), и посылает информацию об этом в мозг. При этом от органов зрения в мозг приходит сигнал о неподвижности окружающей обстановки: глаза видят статичный салон, в котором никакого движения не происходит. Подобный диссонанс и приводит к определенной реакции организма: человек чувствует себя не в своей тарелке, появляется головокружение, слабость, легкий тремор, тошнота.
Если ребенка укачивает в машине и в других видах транспорта, то полностью блокировать симптомы, к сожалению, не получится. Но их можно существенно ослабить, чтобы маленький пассажир перенес дорогу относительно комфортно и без осложнений.
Родителям нужно посадить ребенка по ходу движения машины, наказав ему смотреть либо вперед, на линию горизонта, либо на неподвижные предметы.
Категорически нельзя отвлекать ребенка, давать ему гаджет для игры или книжку. Дело в том, что, сфокусировав зрительное внимание на статичном мониторе, ребенок еще больше ощутит симптомы укачивания.
Необходимо приоткрыть окно в машине, чтобы обеспечить приток кислорода, а также убрать из салона все, что может источать запахи еды и любые другие резкие ароматы. Тем более нельзя курить рядом с ребенком, который страдает от кинетоза.
Даже если ребенка не мучит жажда, надо периодически давать ему охлажденное питье — пусть пьет частыми маленькими глотками. Сладкая газировка для этого не подойдет. Лучше использовать обычную минералку, травяной чай, кисло-сладкий компот.
Чтобы успокоить приступ подступающей тошноты, юному пассажиру можно дать мятные или имбирные леденцы для рассасывания, малышу — лакомство с кисловатым вкусом, например дольку мандарина.
Существенно помогают при укачивании в машине следующие техники:
Кинетоз, по сути, не является заболеванием, это всего лишь патологическая реакция организма, связанная с незрелостью вестибулярного аппарата, и с возрастом она сходит на нет. Взрослые, как правило, редко сталкиваются с симптомами укачивания в машине, исключение составляют беременные женщины, а также те, кто страдает хроническими мигренями, рядом неврологических и инфекционных заболеваний.
В этой связи речь о лечении синдрома укачивания не идет, педиатры обычно только дают рекомендации, как облегчить симптомы кинетоза и более или менее благополучно перенести поездку в машине. Также специалисты могут сделать и лекарственное назначение, выписав ребенку лекарство, купирующее приступы укачивания в машине или другом виде транспорта.
В аптеках представлено множество препаратов от укачивания. Наиболее популярными считаются «Драмина», «Авиамарин», разработанные на основе действующего вещества дименгидринат. Препараты оказывают седативное и противорвотное действие и разрешены детям начиная, как правило, с трехлетнего возраста.
Лекарство принимают за полчаса до поездки. Одна таблетка рассчитана на 8 — 10 часов, при сохранении симптомов по прошествии этого времени можно выпить еще одну. У препарата есть противопоказания, в том числе и аллергическая реакция на один из активных компонентов, поэтому перед приемом необходимо посоветоваться с педиатром.
К немедикаментозным методам лечения от укачивания относятся акупунктурные методы. Так, врач Анна Покровская советует не менее минуты массировать определенные точки на теле, чтобы улучшить самочувствие во время поездки.
«Эти волшебные точки располагаются на два пальца выше сустава запястья, на четыре пальца ниже коленной чашечки, а также у основания ногтя второго пальца стопы», — объяснила специалист.
Также весьма эффективно может избавить от укачивания в машине ароматерапия. Медики советуют нанести на запястье каплю эфирного масла мяты, гвоздики или любых цитрусовых.
Если ребенка все-таки в машине укачало и вырвало, дайте ему выпить холодной воды, уложите на спину, чтобы голова оказалась слегка запрокинута и слегка повернута набок, пусть закроет глаза. На лоб можно положить прохладный компресс. Весьма эффективна в этой ситуации дыхательная гимнастика. После череды глубоких медленных вдохов и выходов тошнота, как правило, отступает.
Довольно редко, но бывает, что кинетоз сопровождается тяжелыми симптомами: поднимается температура, наблюдается снижение зрения и слуха, онемение конечностей, нарушение речи. В этом случае нужно обязательно вызывать скорую помощь либо самостоятельно доехать до медицинского учреждения и обратиться за помощью специалистов.
Если ребенок плохо переносит дорогу, то к поездке лучше подготовиться заранее. Вот что советуют педиатры.
Прежде всего, позаботьтесь о том, чтобы ребенок ехал в детском автокресле, которое соответствует его возрастной категории. Это предотвратит множество излишних хаотичных движений, которые совершают все дети, и уменьшит риск укачивания. Детское автокресло в идеале надо расположить по центру заднего сиденья машины, чтобы маленький пассажир смотрел вдаль в лобовое стекло.
Также важно позаботиться о чистоте и свежести салона, если вы едете на своей машине. Запахи бензина, ароматизаторов, еды, сигарет усиливают тошноту — необходимо избавиться от них путем мытья и тщательного проветривания.
Теперь о еде. Ребенка необходимо покормить за полтора часа перед дорогой.
«Пища должна быть легкой, но при этом полноценной. Можно предложить творог или сырники, отварное яйцо, кашу с сухофруктами или злаковые мюсли на молоке; фрукты — яблоко, грушу или банан», — говорит педиатр Юлия Зотова.
Хорошо бы планировать поездку на время дневного сна у ребенка, тогда в машине он быстро уснет и не будет ощущать неприятных симптомов укачивания. Можно также слегка утомить его перед тем, как ехать — поиграть в активные игры, позаниматься спортом, потанцевать, поплавать.
Одевать ребенка лучше в свободную комфортную одежду из натуральных тканей, которая не стесняет движения. В машине ему не должно быть слишком холодно или слишком жарко. Запаситесь лекарственными препаратами, мятными леденцами, чаем или водой с лимоном и мятой, влажными салфетками и бумажными пакетами на случай, если малыша все же стошнит.
Если ребенка часто укачивает в машине, то необходимо тренировать вестибулярный аппарат, чтобы поездки для маленького пассажира становились все более комфортными. Для этого нужно вести активный образ жизни: много гулять на свежем воздухе, заниматься спортом, практиковать катание на качелях, прыжки на батуте, делать упражнения на равновесие (кружения и кувырки, ходьба по бревну или просто по одной линии, длительное стояние на одной ноге и др.). Если не справляетесь сами, можно обратиться за помощью к специалисту — нейропсихологу.
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