Правда ли море так полезно? Плюсы и минусы отдыха на морском побережье

Posted 9 июля, 12:58
Published 9 июля, 12:58
Modified 10 сентября, 03:38
Updated 10 сентября, 03:38
В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах отдыха на побережье Черного моря, а также о том, как можно получить пользу для организма — такую, как если бы вы побывали на Черном море, не выезжая за пределы своего родного города.
От воздуха Черного моря не просто есть какая-то гипотетическая польза, он действует подобно лечебному аэрозолю: при его вдыхании человек получает массу полезных веществ, слизистые дыхательных путей очищаются, увеличивается способность противостоять аллергенам и активизируются другие жизненно важные процессы.
Кроме того, насыщенный солью воздух помогает наполнить клетки тела кислородом и вывести излишки углекислого газа. А соленая вода, попадая во время купания в рот и носоглотку, также очищает слизистые, укрепляет зубы и убивает микробы. А еще отдых на море несет большую пользу для кожи, легких и здоровья организма в целом.
Вода Черного моря очень полезна для здоровья кожи. Например, прогулка босиком по прибрежной полосе Черного моря по своему воздействию на кожу стоп может заменить поход к специалисту по педикюру, поскольку мокрый песок избавляет кожу от омертвевших клеток, обновляет и смягчает ее. Кроме того, во время движения стопы массируются, что приводит к улучшению кровообращения и укреплению иммунитета.
Может принести большую пользу морская вода и в лечении такого кожного заболевания, как псориаз. А вот людям с экземой и атопическим дерматитом лучше избегать купания в море.
Вода и воздух Черного моря также идут на пользу детям и взрослым с болезнями органов дыхания. Дело в том, что морской воздух насыщен огромным количеством минералов и по составу схож с плазмой человеческой крови, что помогает микроэлементам проникать в слизистые и насыщать их. Поэтому отдых на море многие воспринимают сродни лечебным процедурам.
Таким образом, воздух Черного моря способен принести пользу тем, кто болен туберкулезом, обструктивной болезнью легких либо страдает от последствий бронхита или пневмонии.
И наконец, отдых на Черном море полезен для выработки витамина D, который синтезируется в коже под воздействием ультрафиолета. Нехватка этого вещества критична для организма как детей, так и взрослых, так как витамин D участвует в фосфорно-калиевом обмене и иммунных реакциях, а также важен для профилактики остеопороза и рахита.
Чтобы во время отдыха на Черном море восполнить дефицит витамина D, желательно проводить на солнце ежедневно не менее 20 минут, при этом для получения большей пользы лицо и руки должны быть открытыми.
Помимо уже перечисленных преимуществ отдыха на побережье Черного моря, есть и другая польза. Например, 10 минут плавания в море позволяют человек весом 70 кг сжигать 70 калорий, а 30 минут хождения по песку способствуют трате 158 калорий. Кроме того, во время отдыха на Черном море люди, пусть и на время, но практически полностью меняют свой рацион, отдавая предпочтение рыбе и другим морепродуктам, обогащая таким образом организм омега-3 жирными кислотами.
При всей неоспоримой пользе отдыха на Черном море у него есть и негативная сторона. В частности, в воде есть риск подхватить грибковое или инфекционное заболевание или перегреться на солнце — чрезмерное нахождение под ультрафиолетовыми лучами может вызвать повреждение глаз и депрессию.
Жители побережья Черного моря подвержены инфекционным и грибковым заболеваниям, которые, в числе прочего, передаются через воду. Заразиться этими болезнями можно как во время купания в море, так и в ходе употребления рыбы или моллюсков.
Кроме того, отдых на Черном море может грозить встречей во время купания с водорослями, способными серьезно навредить здоровью взрослых и детей. В частности, к такой опасной для людей водной растительности можно отнести сине-зеленые водоросли, которые выделяют токсины, вызывающие раздражение, отеки, воспаление на коже, расстройство органов пищеварения и другие неприятные симптомы.
А еще во время отдыха на Черном море, помимо пользы, есть также опасность купания в загрязненной воде, которая может нанести вред здоровью. В частности, речь здесь идет не только о мусоре, который оставляют отдыхающие, но и о о сливе в море ядовитых веществ вроде нефти и нефтепродуктов.
В отдых на Черное море категорически не рекомендуется отправляться детям и взрослым, у которых больные почки, нарушенная функция щитовидной железы, сахарный диабет. Кроме того, не принесет пользы отдых на море людям, незадолго до этого перенесшим инфаркт или инсульт, а также тем, кто страдает тромбофлебитом и варикозом вен нижних конечностей.
Если вы по ряду причин пока не можете позволить себе отдых на Черном или каком-нибудь другом море, можно использовать некоторые лайфхаки, чтобы получить пользу от морской воды, не покидая пределов своего населенного пункта. Ниже вы узнаете, что именно можно предпринять в данном направлении.
Например, вы можете принимать ванны с морской солью. Конечно, воздуха и атмосферы Черного моря вы в таком случае не сможете организовать, но пользу от воды с растворенными в ней полезными минералами получите в полной мере. Такие расслабляющие ванны помогут не только оздоровиться, но и снять стресс после тяжелого трудового дня.
А можно принимать ванны с солью из моря не дома, а в специальных центрах талассотерапии, где есть бассейны с морской водой. Еще одним вариантом может стать посещение спа-салон, в процедурах которых используются водоросли ими морская соль.
А еще можно побывать на соленом озере, которых в нашей стране довольно много. На таких водоемах часто существует развитая туристическая инфраструктура, и там можно отдохнуть не хуже и с не меньшей пользой, чем, например, на Черном море.
Стоит съездить на любой водоем, не обязательно соленый. Свежий воздух, природа, тишина, плеск воды и пение птиц — все это успокаивает и помогает обрести гармонию в душе. Конечно, морского воздуха и соленой воды вы здесь не найдете, но в целом отдых на берегу реки или озера вполне может заменить отдых на побережье моря.
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