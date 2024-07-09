Правда ли море так полезно? Плюсы и минусы отдыха на морском побережье

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Все мы порой грезим о море, но не у всех есть возможность поехать в отпуск на побережье — у кого-то финансовые проблемы, а кто-то не может выбраться из-за большой занятости или не решается вывезти на море детей или пожилых родственников, так как не уверен, что это пойдет им на пользу.