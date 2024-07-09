Опасность ротавируса для детей и взрослых: можно ли предотвратить заражение на море

Инфекция, вызванная у взрослых и детей ротавирусом, может продолжаться от четырех до десяти дней. Так, у малышей от трех до семи лет болезнь протекает легко и проходит уже на четвертые-пятые сутки. А у детей до трех лет ротавирусная инфекция может продолжиться 6-7 суток и протекает значительно тяжелее. В некоторых же случаях полное выздоровление наступает лишь на десятый день.