Опасность ротавируса для детей и взрослых: можно ли предотвратить заражение на море

Posted 9 июля, 09:50
Published 9 июля, 09:50
Modified 10 сентября, 03:38
Updated 10 сентября, 03:38
Из этой статьи вы узнаете, как происходит заражение ротавирусной инфекцией, а также о симптомах, лечении и профилактике этого заболевания.
Ротавирусная инфекция — это острое заболевание детей и взрослых, которое вызывает возбудитель под названием ротавирус, ее еще называют «кишечный грипп». Инфекция преимущественно поражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В первые пять лет жизни ротавирусом заражаются 95% детей, при этом он особенно опасен для малышей в возрасте до трех лет.
Ротавирус очень заразен, и заражение им обычно происходит фекально-оральным путем — через немытые руки, зараженную воду, грязные фрукты и овощи. Кроме того, заразиться ротавирусом дети и взрослые могут через вещи, к которым прикасался больной, включая посуду, игрушки, книги и другие предметы.
Кстати, несмотря на то, что ротавирус может передаваться в том числе через воду, в распространении инфекции участвует пресная вода, тогда как в соленой морской воде подхватить эту болезнь практически невозможно.
С момента, когда произошло заражение, и до появления первых симптомов может пройти от полусуток до пяти дней, но чаще инкубационный период занимает один-два дня. Главными симптомами ротавирусной инфекции у детей и взрослых являются рвота и неукротимая диарея (жидкий стул).
В первые дни заболевания могут отмечаться симптомы простуды: насморк, боль в горле, кашель и повышенная температура тела, а также слабость, вялость и отсутствие аппетита. Одновременно с этим могут начаться частая рвота, которая продолжается до двух суток, а также диарея, сохраняющаяся до семи-восьми дней — в зависимости от тяжести заболевания. И наконец, пациенты с ротавирусом жалуются на боли и вздутие в животе.
Важно знать, что вызванные ротавирусом рвота и диарея способны привести к обезвоживанию, признаками которого являются вялость, раздражительность,
сильная жажда или отказ пить воду. Глаза страдающего от обезвоживания человека западают, а кожа теряет эластичность. Кроме того, у такого пациента врачи отмечают более редкое, чем обычно, мочеиспускание и отсутствие слез. А у грудных детей родничок может казаться впалым.
Инфекция, вызванная у взрослых и детей ротавирусом, может продолжаться от четырех до десяти дней. Так, у малышей от трех до семи лет болезнь протекает легко и проходит уже на четвертые-пятые сутки. А у детей до трех лет ротавирусная инфекция может продолжиться 6-7 суток и протекает значительно тяжелее. В некоторых же случаях полное выздоровление наступает лишь на десятый день.
Однако не следует думать, что если ребенок или взрослый уже переболел ротавирусом, он не сможет заболеть им вновь — очень даже сможет, благодаря сезонной циркуляции серотипов возбудителя. Но болезнь в этом случае будет протекать уже легче.
Если ротавирусная инфекция у детей и взрослых протекает в легкой форме, то, как правило, она проходит самостоятельно, тем более что специфических противовирусных препаратов, воздействующих непосредственно на ротавирус, нет.
Главным образом при легком течении ротавируса лечение у взрослых и детей заключается в восполнении жидкости, которая уходит из организма вместе с рвотой и диареей. При этом давать больному лучше не обычную воду, а специальные растворы для регидратации, которые можно купить в любой аптеке — регидрон, гидровит и др. А устранить симптомы нарушения работы ЖКТ помогут такие препараты, как панкреатин и мезим.
Кормить больного ротавирусной инфекцией лучше продуктами, в которых большое содержание сложных углеводов (рисом, макаронами, картошкой), нежирным мясом и йогуртом. Однако не рекомендуется давать взрослым и детям с ротавирусом фруктовые соки, газированные напитки, молочные продукты и жирную пищу, так как они могут увеличить продолжительность диареи. При этом не следует заставлять больного есть, если он не хочет.
Если же болезнь протекает в тяжелой форме, взрослые и дети с ротавирусом госпитализируются, и лечение проводится уже в больничных условиях.
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«Важно запомнить, что ротавирусную инфекцию нельзя лечить антибиотиками. Некоторые могут назначить себе эти препараты самостоятельно, но таким образом лишь увеличат нагрузку на ослабленный организм, потому что ротавирус не чувствителен к антибиотикам», — подчеркнул он.
Для профилактики ротавирусной инфекции во время поездки на море как взрослым, так и детям следует особенно тщательно соблюдать гигиенические правила, а именно:
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“В высокоразвитых странах вакцинация предотвращает 92% случаев тяжелой ротавирусной инфекции у детей в возрасте до 1 года и 82% случаев у детей в возрасте до 2 лет. Эффективность в предотвращении необходимости госпитализации, связанной с ротавирусной инфекцией, около 90%. Но нужно понимать, что вакцинация против ротавирусной инфекции не защищает от кишечных инфекций, вызванных другими возбудителями», — пояснила эксперт.
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