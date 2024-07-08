Топ-7 модных принтов лета 2024 года

Posted 8 июля, 09:31
Published 8 июля, 09:31
Modified 10 сентября, 03:35
Updated 10 сентября, 03:35
Тренд, который ненавязчиво отсылает к стилю 90-х годов, актуальному сегодня. Как правило, такими надписями дизайнеры украшают худи, футболки, однако в коллекциях некоторых марок есть и куртки, жакеты и пиджаки с крупными принтами. Вписать их в образ проще, чем может показаться: можно смело экспериментировать, выбирая минималистичные рисунки или надписи, имитирующие рукописный текст.
Еще один тренд сезона, который может вас вдохновить. Он вполне вписывается в образ, выдержанный в чертах минимализма. Самые актуальные принты этого сезона — простые и даже схематичные рисунки, изображения цветов, животных. Очень стильно в таком исполнении смотрятся узоры на тему гастрономии.
В этом сезоне самый модный цветочный принт обязательно должен быть крупным. От мелких рисунков в пасторальных гаммах можно смело отказываться в пользу более эффектных и броских принтов. Важно, чтобы они располагались на приглушенном фоне, чтобы принт не вступал с ним в конфликт.
Всегда актуальная тенденция, которая сохраняется и летом 2024 года. Дизайнеры в своих коллекциях представляют одежду преимущественно в крупный горох — этот принт особенно актуален. Важно, чтобы сами горошины располагались друг от друга на внушительном расстоянии. Они должны быть выдержаны в темных гаммах, тогда как фон принта должен быть светлым.
Леопардовый принт в 2024 году переживает свой звездный час. Его используют в оформлении самых разных предметов гардероба — юбок, брюк, платьев, верхней одежды и обуви. Наиболее актуальны принты, выдержанные в натуральных гаммах: серых, шоколадных и светло-коричневых. А вот от слишком яркого и броского леопардового принта стоит отказаться.
Вертикальная полоска смотрится подчеркнуто элегантно и стильно. В тренде двухцветные принты, которые отличаются особой лаконичностью, однако можно обратить внимание и на акцентные комбинации линий разной толщины и цветовых гамм.
Клетка — еще один летний хит. С годами принт не утрачивает своей актуальности, однако его вариации могут меняться. К примеру, летом 2024 года в тренде тартан, причем с использованием пастельных гамм, а не черного и красных цветов, как это было раньше. Пример удачного цветового решения — сочетание лилового и розового оттенков.
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