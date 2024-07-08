Топ-7 модных принтов лета 2024 года

Клетка — еще один летний хит. С годами принт не утрачивает своей актуальности, однако его вариации могут меняться. К примеру, летом 2024 года в тренде тартан, причем с использованием пастельных гамм, а не черного и красных цветов, как это было раньше. Пример удачного цветового решения — сочетание лилового и розового оттенков.