Будь счастливым: 6 правил здорового эгоизма

Всегда находите время для себя, своих желаний и удовольствий. Не стоит при этом забывать о семье, близких и друзьях. Но и отказываться от своих потребностей и целей в угоду другим не стоит. В противном случае вы будете постоянно чувствовать себя неудовлетворенным и несчастным, что может вылиться в злость к окружающим или депрессию.