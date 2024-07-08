Будь счастливым: 6 правил здорового эгоизма

Posted 8 июля, 12:19
Published 8 июля, 12:19
Modified 10 сентября, 03:35
Updated 10 сентября, 03:35
Любой процесс или действие должны приносить вам удовольствие. Не подстраивайтесь под интересы или желания окружающих, если вам это не нравится. Конечно, не стоит рубить с плеча — бросать работу, приносящую стабильный доход, не уважать мнение других. Просто старайтесь не изменять себе и заниматься тем, что нравится.
Не нужно пытаться всем угодить и стать удобным для кого-то. Если вас пытаются подстроить под себя или переделать, смело уходите из таких отношений. Не позволяйте другим навязывать вам свое мнение, научитесь говорить нет и соглашайтесь только на то, что действительно соответствует вашим интересам.
Это не значит, что не нужно анализировать свои ошибки и промахи. Но и постоянно критиковать и винить себя не стоит. Помните, что от ошибок не застрахован никто и идеальных людей нет. Отнеситесь к своим ошибкам как к бесценному опыту и просто старайтесь не совершать их в будущем.
Всегда находите время для себя, своих желаний и удовольствий. Не стоит при этом забывать о семье, близких и друзьях. Но и отказываться от своих потребностей и целей в угоду другим не стоит. В противном случае вы будете постоянно чувствовать себя неудовлетворенным и несчастным, что может вылиться в злость к окружающим или депрессию.
Регулярно хвалите себя даже за самую маленькую победу и достижение. Приготовили вкусный ужин, справились с отчетом, помогли родителям? Поблагодарите и похвалите себя за это. Так вы будете чувствовать собственную значимость и уверенность в себе и своих силах.
Вы — самое драгоценное и лучшее, что у вас есть. Почаще радуйте и балуйте себя, заботьтесь о себе. Никто и никогда не оценит ваше самоотречение. Любите себя без условностей, принимайте себя таким, какой вы есть. Только так вы сможете почувствовать свою ценность и значимость и стать счастливым.
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