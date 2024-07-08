7 книг на лето, которые увлекут даже нечитающего ребенка

О жизни и проблемах восьмилетнего Пети, который, как и все дети его возраста, не хочет ходить в школу, убирать в комнате, придумывает себе болезни и из-за этого часто попадает в непростые ситуации. Каждый ребенок узнает в Пете себя и научится выходить из самого сложного положения с юмором.