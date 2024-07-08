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Posted 8 июля, 06:33

Published 8 июля, 06:33

Modified 10 сентября, 03:35

Updated 10 сентября, 03:35

7 книг на лето, которые увлекут даже нечитающего ребенка

7 книг на лето, которые увлекут даже нечитающего ребенка

8 июля 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney
Думаете, заставить ребенка читать летом невозможно? Предложите ему эти семь книг — и вы не сможете оторвать ребенка от чтения, а возможно, и сами с удовольствием прочитаете эти произведения.

Виктория Ледерман «Это наш 4-й „Н“

О школе, сверстниках, мечтах и приключениях четвероклассников. Почему класс 4-й «Н»? потому что они находчивые и непослушные, настойчивые и нерасторопные. Каждый рассказ, название которого начинается с буквы «Н», — это забавная ситуация из жизни школьников, веселая история с моралью.

Анна Старобинец «Зверский детектив»

Увлекательные детективные истории о событиях в Дальнем Лесу, где с преступностью борются пожилой сыщик Барсук Старший и молодой Барсукот. Увлекательный детектив отлично подходит малочитающим детям, которых пугают сложные тексты и большие объемы.

Энн Файн «Дневник кота-убийцы. Все истории»

Книга написана от имени Таффи — своенравного домашнего кота, всегда готового на проделки и проказы. В кошачий дневник включены забавные истории со смешными иллюстрациями, которые понравятся не только ребенку, но и взрослому.

Елена Соковенина «Приключения Пети Осликова. Ребенка, который хотел, как лучше»

О жизни и проблемах восьмилетнего Пети, который, как и все дети его возраста, не хочет ходить в школу, убирать в комнате, придумывает себе болезни и из-за этого часто попадает в непростые ситуации. Каждый ребенок узнает в Пете себя и научится выходить из самого сложного положения с юмором.

Наринэ Абгарян «Манюня»

Действие книги происходит в советские годы. Восьмилетние подружки Манюня и Наринэ переживают забавные и нелепые приключения. Книга пропитана юмором, и на ее основе создан прекрасный одноименный сериал, который с удовольствием смотрят дети любого возраста.

Эндрю Питерсон «Сага о семье Игби»

Подростковое фэнтези про жизнь на континенте Скри и борьбу его жителей с опасными ящерами Клыками. Захватывающий сюжет, наполненный интригами, приключениями, тайнами, юмором, смелые и решительные главные герои, не даст оторваться от книги.

Александра и Дэниэль Мизелиньские «По дороге в Йеллоустоун»

Забавный и поучительный комикс о путешествии зубра Куба и белки Ули из Беловежской пущи в Йеллоустон. Друзей ждут захватывающие приключения в разных странах и на разных континентах. Вместе с ними читатель побывает в восьми национальных парках мира, познакомится с необычными растениями и удивительной природой.

#Алина Ибрагимова#Дети#Лето#Все материалы авторов#Книги
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