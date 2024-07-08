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Posted 8 июля, 12:54

Published 8 июля, 12:54

Modified 10 сентября, 03:48

Updated 10 сентября, 03:48

$10 млн за вечеринку: Бибер выступил для богатейшего человека в Индии. ВИДЕО

8 июля 2024, 12:54

$10 млн за вечеринку: Бибер выступил для богатейшего человека в Ин

В минувшую субботу, шестого июля, американский поп-исполнитель Джастин Бибер выступил на закрытой предсвадебной вечеринке Ананта Амбани, сына индийского миллиардера Мукеша Амбани. По данным The Times of India, певец получил $10 млн за это выступление.

На предсвадебной вечеринке в городе Мумбаи Бибер исполнил несколько своих хитов, включая песни:

  • Love Yourself;
  • Baby;
  • Sorry;
  • What Do You Mean;
  • Where Are Ü Now.

В конце выступления артист пригласил на сцену жениха и невесту для поздравлений. По имеющимся данным, за это эксклюзивное выступление Джастину заплатили ошеломляющую сумму в 10 миллионов долларов (около 900 миллиардов рублей), что значительно больше, чем его обычный гонорар в размере от 2,5 до 6 миллионов долларов за частные мероприятия, сообщает starhitru.

Вскоре после выступления Джастин был замечен в аэропорту Мумбаи. Как пишет timesofindia.indiatimes.com, певец был в хорошем настроении в сопровождении своего менеджера и сотрудников безопасности. По имеющимся данным, за это эксклюзивное выступление Джастину заплатили ошеломляющую сумму в 10 миллионов долларов, что значительно больше, чем его обычный гонорар в размере от 2,5 до 6 миллионов долларов за частные мероприятия.

Видео: t.me/starhitru.
Видео: t.me/starhitru.
Видео: t.me/starhitru.

Отец жениха Мукеш Амбани является самым богатым человеком в Азии, его состояние оценивается примерно в $116 млрд, пишет forbes.ru. Сын миллиардера Анант Амбани собирается жениться на Радике Мерчант, дочери известного фармацевта Шри Вирена Мерчанта. Это событие считается свадьбой столетия, которое пройдет с 12 по 14 июля. Предсвадебное празднество для сына Амбани в марте продолжалось три дня и обошлось в $120 млн. Среди приглашенных гостей были такие миллиардеры, как Марк Цукерберг и Билл Гейтс, дочь бывшего президента США Иванка Трамп и суперзвезды Болливуда. Музыкальным гостем вечеринки стала певица Рианна.

#Алина Ибрагимова#Видео
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