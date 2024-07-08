$10 млн за вечеринку: Бибер выступил для богатейшего человека в Индии. ВИДЕО

Вскоре после выступления Джастин был замечен в аэропорту Мумбаи. Как пишет timesofindia.indiatimes.com, певец был в хорошем настроении в сопровождении своего менеджера и сотрудников безопасности. По имеющимся данным, за это эксклюзивное выступление Джастину заплатили ошеломляющую сумму в 10 миллионов долларов, что значительно больше, чем его обычный гонорар в размере от 2,5 до 6 миллионов долларов за частные мероприятия.