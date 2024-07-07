Какие привычки стоит исключить из своей повседневной жизни

Posted 7 июля, 08:00
Published 7 июля, 08:00
Modified 10 сентября, 01:22
Updated 10 сентября, 01:22
Некоторые люди для того, чтобы отвлечься от каких-либо мыслей, навьючивают на себя кучу дополнительных служебных обязанностей. Однако этот подход если и дает желаемый эффект, то очень на короткое время, а потом наступает эмоциональное выгорание. Так что вместо того, чтобы «погрязнуть» в работе, стоит сосредоточиться на главном, правильно расставить приоритеты и по возможности отказаться от второстепенных задач.
Привычка переедать — сама по себе нездоровое влечение, так что попытка с ее помощью избавиться от переживаний очень похожа на способ решать проблемы по принципу «клин клином вышибают». Но набрав лишний вес, вы не станете чувствовать себя лучше, так как проблема, которая у вас была до этого, так никуда и не денется, а вот здоровье может ухудшиться.
Аналогично предыдущему способу снять стресс является и хождение по магазинам. Нет, вы, конечно, можете время от времени радовать себя обновками, но если снимать стресс таким образом постоянно, то вскоре у вас не останется денег, а шкафы будут ломиться от бесполезных покупок.
Столкнулись со сложностями на работе и не знаете, в каком направлении двигаться дальше? Так почему бы не спросить совета у мужа, сестры, друга, подруги? Но это не самая лучшая идея, так как дать по-настоящему грамотный ответ на ваш вопрос сможет только специалист. Так почему бы сразу не обратиться за советом именно к нему? К тому же, когда вы услышите из «зала» кучу противоречивых мнений, вас стресс только будет расти.
А еще многие любят в стрессовой ситуации поваляться на диване перед телевизором — мол, это их успокаивает. Однако, по мнению экспертов, желание целыми днями смотреть все передачи подряд является одной из форм прокрастинации и попыткой убежать от реальности. Но вот только рано или поздно вам все же предстоит столкнуться со своей проблемой лицом к лицу — так стоит ли оттягивать этот момент до последнего?
А эта привычка совершенно бесполезна, так как заставить себя не думать о чем-то практически невозможно — чем больше вы будете стараться отогнать определенную мысль, тем больше она будет прокручиваться в вашей голове. Поэтому в такой ситуации лучше будет просто отпустить свои мысли и позволить им свободно течь. Вскоре тревожные размышления сами уйдут, уступив место другим, более спокойным.
И наконец, не стоит отрицать наличие проблемы, так как от одного вашего отрицания она никуда не денется и самостоятельно не решится. Чтобы дать себе время успокоиться и здраво все оценить, эксперты предлагают заняться физическими или дыхательными упражнениями, совершить пешую прогулку или принять душ. Это даст вам возможность здраво оценить собственное состояние и вовремя принять меры.
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