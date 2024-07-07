Какие привычки стоит исключить из своей повседневной жизни

Столкнулись со сложностями на работе и не знаете, в каком направлении двигаться дальше? Так почему бы не спросить совета у мужа, сестры, друга, подруги? Но это не самая лучшая идея, так как дать по-настоящему грамотный ответ на ваш вопрос сможет только специалист. Так почему бы сразу не обратиться за советом именно к нему? К тому же, когда вы услышите из «зала» кучу противоречивых мнений, вас стресс только будет расти.