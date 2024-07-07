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Posted 7 июля, 08:00

Published 7 июля, 08:00

Modified 10 сентября, 01:22

Updated 10 сентября, 01:22

7 «расслабляющих» привычек, которыелишь увеличивают внутреннее напряжение

Какие привычки стоит исключить из своей повседневной жизни

7 июля 2024, 08:00
Фото: 1MI
7 «расслабляющих» привычек, которыелишь увеличивают внутреннее напряжение
Раскрываем привычки, которые могут только мешать в повседневной жизни.

Трудоголизм

Некоторые люди для того, чтобы отвлечься от каких-либо мыслей, навьючивают на себя кучу дополнительных служебных обязанностей. Однако этот подход если и дает желаемый эффект, то очень на короткое время, а потом наступает эмоциональное выгорание. Так что вместо того, чтобы «погрязнуть» в работе, стоит сосредоточиться на главном, правильно расставить приоритеты и по возможности отказаться от второстепенных задач.

Трудоголизм если и дает желаемый эффект, то очень на короткое время, а потом наступает эмоциональное выгораниеТрудоголизм если и дает желаемый эффект, то очень на короткое время, а потом наступает эмоциональное выгорание
Трудоголизм если и дает желаемый эффект, то очень на короткое время, а потом наступает эмоциональное выгорание. Фото: Изображение Midjourney

Заедание проблем

Привычка переедать — сама по себе нездоровое влечение, так что попытка с ее помощью избавиться от переживаний очень похожа на способ решать проблемы по принципу «клин клином вышибают». Но набрав лишний вес, вы не станете чувствовать себя лучше, так как проблема, которая у вас была до этого, так никуда и не денется, а вот здоровье может ухудшиться.

Прогулка по магазинам

Аналогично предыдущему способу снять стресс является и хождение по магазинам. Нет, вы, конечно, можете время от времени радовать себя обновками, но если снимать стресс таким образом постоянно, то вскоре у вас не останется денег, а шкафы будут ломиться от бесполезных покупок.

Если снимать стресс в магазине постоянно, то вскоре у вас не останется денегЕсли снимать стресс в магазине постоянно, то вскоре у вас не останется денег
Если снимать стресс в магазине постоянно, то вскоре у вас не останется денег. Фото: Изображение Midjourney

«Звонок другу» и «Помощь зала»

Столкнулись со сложностями на работе и не знаете, в каком направлении двигаться дальше? Так почему бы не спросить совета у мужа, сестры, друга, подруги? Но это не самая лучшая идея, так как дать по-настоящему грамотный ответ на ваш вопрос сможет только специалист. Так почему бы сразу не обратиться за советом именно к нему? К тому же, когда вы услышите из «зала» кучу противоречивых мнений, вас стресс только будет расти.

Телесеанс

А еще многие любят в стрессовой ситуации поваляться на диване перед телевизором — мол, это их успокаивает. Однако, по мнению экспертов, желание целыми днями смотреть все передачи подряд является одной из форм прокрастинации и попыткой убежать от реальности. Но вот только рано или поздно вам все же предстоит столкнуться со своей проблемой лицом к лицу — так стоит ли оттягивать этот момент до последнего?

Желание целыми днями смотреть все передачи подряд является одной из форм прокрастинацииЖелание целыми днями смотреть все передачи подряд является одной из форм прокрастинации
Желание целыми днями смотреть все передачи подряд является одной из форм прокрастинации. Фото: Изображение Midjourney

Попытки не думать о плохом

А эта привычка совершенно бесполезна, так как заставить себя не думать о чем-то практически невозможно — чем больше вы будете стараться отогнать определенную мысль, тем больше она будет прокручиваться в вашей голове. Поэтому в такой ситуации лучше будет просто отпустить свои мысли и позволить им свободно течь. Вскоре тревожные размышления сами уйдут, уступив место другим, более спокойным.

Отрицание проблемы

И наконец, не стоит отрицать наличие проблемы, так как от одного вашего отрицания она никуда не денется и самостоятельно не решится. Чтобы дать себе время успокоиться и здраво все оценить, эксперты предлагают заняться физическими или дыхательными упражнениями, совершить пешую прогулку или принять душ. Это даст вам возможность здраво оценить собственное состояние и вовремя принять меры.

#Общество#Здоровье#Отдых#Все материалы авторов
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