Как козы подарили людям кофе

Posted 7 июля, 07:45
Published 7 июля, 07:45
Modified 9 сентября, 23:17
Updated 9 сентября, 23:17
История кофе начинается с легенды об эфиопском пастухе по имени Калдим. Примерно в IX веке он заметил, что козы становились необычайно энергичными после того, как ели красные ягоды с определенного дерева. Заинтересовавшись, Калдим попробовал ягоды сам и ощутил прилив бодрости. Он рассказал о своем открытии местным монахам, которые начали использовать ягоды для приготовления напитка, который помогал им бодрствовать во время ночных молитв.
Постепенно знания о бодрящем эффекте кофейных ягод распространились по регионам. В XV веке кофе достиг Йемена, где начали его культивировать и готовить из него напиток. Йеменские монастыри стали первыми крупными центрами производства кофе. Затем, в XVI веке, кофе распространился на весь Ближний Восток, достигнув Персии, Египта, Турции и Северной Африки.
В Европе кофе появился в XVII веке. Первоначально напиток встретил сопротивление со стороны некоторых религиозных групп, однако его популярность быстро росла. Первые кофейни в Европе открылись в Венеции в 1645 году, а затем они начали появляться и в других крупных городах, таких как Лондон, Париж и Вена.
Вскоре после этого кофе начал путешествие в Новый Свет. В начале XVIII века кофейные зерна были привезены в Бразилию и Карибский бассейн, где стали основой для крупных плантаций и торговли.
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