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Posted 7 июля, 07:45

Published 7 июля, 07:45

Modified 9 сентября, 23:17

Updated 9 сентября, 23:17

Как козы подарили миру бодрящий напиток

Как козы подарили людям кофе

7 июля 2024, 07:45
Фото: Изображение Midjourney
Как козы подарили миру бодрящий напиток
Рассказываем о том, как появился кофе и стал популярным по всему миру.

История появления кофе

История кофе начинается с легенды об эфиопском пастухе по имени Калдим. Примерно в IX веке он заметил, что козы становились необычайно энергичными после того, как ели красные ягоды с определенного дерева. Заинтересовавшись, Калдим попробовал ягоды сам и ощутил прилив бодрости. Он рассказал о своем открытии местным монахам, которые начали использовать ягоды для приготовления напитка, который помогал им бодрствовать во время ночных молитв.

Постепенно знания о бодрящем эффекте кофейных ягод распространились по регионам. В XV веке кофе достиг Йемена, где начали его культивировать и готовить из него напиток. Йеменские монастыри стали первыми крупными центрами производства кофе. Затем, в XVI веке, кофе распространился на весь Ближний Восток, достигнув Персии, Египта, Турции и Северной Африки.

История появления кофеИстория появления кофе
История появления кофе. Фото: Изображение Midjourney

Распространение кофе по миру

В Европе кофе появился в XVII веке. Первоначально напиток встретил сопротивление со стороны некоторых религиозных групп, однако его популярность быстро росла. Первые кофейни в Европе открылись в Венеции в 1645 году, а затем они начали появляться и в других крупных городах, таких как Лондон, Париж и Вена.

Вскоре после этого кофе начал путешествие в Новый Свет. В начале XVIII века кофейные зерна были привезены в Бразилию и Карибский бассейн, где стали основой для крупных плантаций и торговли.

Интересные факты о кофеИнтересные факты о кофе
Интересные факты о кофе. Фото: Изображение Midjourney

Интересные факты о кофе

  1. Кофе является вторым по величине товаром в мире после нефти. Он играет ключевую роль в мировой экономике и является основным источником дохода для многих развивающихся стран.
  2. Существует более 100 видов кофе, но только два из них, арабика и робуста, составляют большинство мирового производства. Арабика отличается более мягким и сладким вкусом, тогда как робуста имеет более горький и насыщенный вкус.
  3. Первая в мире кофейня была открыта в Константинополе (ныне Стамбул) в 1475 году. Эти заведения быстро стали центрами общественной жизни и интеллектуальных дискуссий.
  4. Кофе стимулирует центральную нервную систему, повышая внимание и концентрацию. Кофеин, основной активный компонент кофе, блокирует действие аденозина, нейротрансмиттера, который вызывает сонливость.
  5. 1 октября отмечается Международный день кофе, который призван отметить культурное и экономическое значение этого напитка и поддержать устойчивое производство кофе.
#Общество#Еда#Кофе#Все материалы авторов#История
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