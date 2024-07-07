Как козы подарили людям кофе

История кофе начинается с легенды об эфиопском пастухе по имени Калдим. Примерно в IX веке он заметил, что козы становились необычайно энергичными после того, как ели красные ягоды с определенного дерева. Заинтересовавшись, Калдим попробовал ягоды сам и ощутил прилив бодрости. Он рассказал о своем открытии местным монахам, которые начали использовать ягоды для приготовления напитка, который помогал им бодрствовать во время ночных молитв.