Как бывшие пытаются вернуть отношения: топ самых глупых поступков

Posted 7 июля, 07:53
Published 7 июля, 07:53
Modified 9 сентября, 19:41
Updated 9 сентября, 19:41
«Чтобы меня вернуть, бывший парень увез меня за гаражи. Там он грозно со мной говорил, ругался и вроде бы пытался запугать. Иногда обвинял в неблагодарности — я, мол, друзей из-за тебя оставил, а ты… Я решила спросить: „Ты не мог бы мучить кого-нибудь другого?“ Он ответил: „Нет, я уже тебя выбрал“. Мне стало смешно, смех разрядил обстановку, и бывший от меня отстал».
«Бывшая позвонила на Новый год, мило общались, пригласила в гости. Мол, приезжай, у нас хорошая компания. Поехал со скуки. Впоследствии оказалось, что у бывшей был коварный план — не вернуть отношения, а чтобы ее подружка меня соблазнила и бросила. План не сработал, с подружкой замутил и после на ней и женился».
«Через месяц после того, как мы расстались, я познакомилась с другим молодым человеком. Позвонил бывший, сказал, что хочет меня вернуть. Обещал постричься, как мой новый бойфренд, одеваться, как он, и вести себя так же».
«Когда мы расстались, бывший долго пытался вернуть отношения — звонил, умолял, угрожал. Потом подговорил знакомого напасть на меня возле подъезда, чтобы мне стало страшно возвращаться одной домой и я попросила его меня провожать. Я и попросила — только другого бывшего».
«Через год после расставания бывшая написала: „Я через несколько дней выхожу замуж и я беременная. Это твой последний шанс вернуть меня“. Не ответил. Через два года бывшая снова присылает сообщение: „Я снова выхожу замуж и снова жду ребенка. Теперь это точно твой последний шанс“.
„Бывший звонил каждый день, после того как мы расстались. Перестала брать трубку. Оставил в моем почтовом ящике засохшую розу, написал, что так же чувствует себя, — такой же мертвый и увядший. Почему-то совсем расхотелось вернуть бывшего“.
«Мой абьюзивный бывший спустя три года прислал мне длинное электронное письмо. Самое впечатляющее место: „Мы должны вернуть отношения и снова сойтись. Я не хочу быть с тобой, но, возможно, благодаря какой-то помощи Вселенной я наконец научусь терпеть тебя и получать удовольствие от твоей компании“. Человек это писал на полном серьезе…»
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