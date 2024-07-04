Домашние кошки регулярно линяют, и вам придется приготовиться к тому, что вы будете находить шерсть питомца в самых неожиданных местах. Кроме того, кошка может не сразу освоить туалет, и тогда вам придется запастись терпением и ежедневно осматривать квартиру в поисках места, которое питомец сам приспособил для своих больших и маленьких нужд. А еще кошку может время от времени тошнить, и это — «штатный» процесс избавления от съеденной во время вылизывания шерсти.