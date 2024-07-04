Posted 4 июля, 07:00
Published 4 июля, 07:00
Modified 10 сентября, 03:19
Updated 10 сентября, 03:19
Если вы не готовы к этому, вам лучше не брать в дом пушистого питомца.
Как и любому живому существу, кошке необходим регулярный уход: вычесывание, обработка от внешних и внутренних паразитов (этот пункт необходим, даже если вы не планируете выпускать животное на улицу или вывозить на дачу), стрижка когтей, чистка ушей и др. Кроме того, питомца необходимо время от времени показывать ветеринару для профилактического осмотра и делать прививки от инфекционных заболеваний.
А еще кошке нужно внимание со стороны человека: с ней желательно играть как минимум 30—40 минут в день. И конечно же, у животного должны быть игрушки, лежак, когтеточка, не говоря уже о мисках и туалетном лотке. Вы готовы к финансовым затратам на приобретение всего перечисленного?
Домашние кошки регулярно линяют, и вам придется приготовиться к тому, что вы будете находить шерсть питомца в самых неожиданных местах. Кроме того, кошка может не сразу освоить туалет, и тогда вам придется запастись терпением и ежедневно осматривать квартиру в поисках места, которое питомец сам приспособил для своих больших и маленьких нужд. А еще кошку может время от времени тошнить, и это — «штатный» процесс избавления от съеденной во время вылизывания шерсти.
Правильное кормление качественными кормами — залог здоровья и долголетия вашей кошки. А между тем хороший корм стоит довольно дорого, и сэкономить на нем не получится. Не менее накладно будет кормить кошку натуральной едой, так как в этом случае ей придется готовить отдельно, поскольку еда со стола вредна для животного. Так что, как ни крути, вам придется заложить статью расходов на кошачье питание в ваш ежемесячный бюджет.
Если вы вынуждены снимать квартиру, приготовьтесь к тому, что владелец жилья запретит вам заводить питомца, а если вы ослушаетесь — может попросить вас освободить жилплощадь. Редко кто согласится поселить жильца с кошкой, так как владельцы, как правило, опасаются, что животное нанесет вред мебели и обоям.
Если у вас есть кошка, вам будет сложнее выбраться в отпуск куда-либо, кроме дачи. В противном случае вам придется просить родственников или знакомых присмотреть за питомцем или же определить кошку в зоогостиницу (а это достаточно дорогое удовольствие). Также, уезжая из дома на неделю-две, вам придется приготовиться к тому, что питомец будет тяжело переживать ваше отсутствие и может заболеть или пуститься во все тяжкие, разгромив и пометив квартиру.
И наконец, не стоит заводить кошку, если у кого-то из ваших близких есть аллергия на животных. Самое неприятное, что аллергическая реакция может появиться не сразу, а спустя несколько месяцев и даже лет совместного проживания с питомцем. Поэтому стоит заранее выяснить, были ли у кого-нибудь в анамнезе бронхиальная астма, дерматит или другие заболевания, связанные с аллергией.
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