Вечные химикаты, вызывающие ожирение и аутизм, передаются от матери новорожденным

Posted 3 июля, 07:35
Published 3 июля, 07:35
Modified 10 сентября, 03:23
Updated 10 сентября, 03:23
Полифторалкильные вещества (PFAS) широко используются в промышленности и входят в состав пищевой упаковки, косметики, антипригарных покрытий на посуде, бытовой химии, некоторых продуктов и пр. Они попадают в организм человека через кровь, слизистую, с едой и напитками. Вещества практически не разлагаются ни в окружающей среде, ни в организме человека, за что получили название вечных, то есть химикатов Forever.
Накапливание PFAS в организме является токсичным фактором для человека, а теперь, как выяснилось, и для нерожденного ребенка. Команда китайских ученых определила, что токсины проникают в плаценту и грудное молоко, то есть заражение ребенка происходит еще и после родов, при кормлении.
Отмечено, что дети, зараженные PFAS в утробе и в младенчестве, впоследствии могут страдать от ослабленного иммунитета и высокой восприимчивости к инфекционным заболеваниями, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, аутизма, ожирения, гипертонии и даже онкологии.
Исследователи определили, что основной причиной появления PFAS в организме взрослых является их рацион — токсины содержащиеся в продуктах животного происхождения, морепродуктах, питьевой воде.
Есть несколько способов ограничить потребление PFAS, в их числе: использование очищенной или бутилированной воды, самостоятельное приготовления пищи, отказ от фастфуда, еды из доставки, попкорна, прекращение использования продуктов, приготовленных на сковороде с использованием тефлона.
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