Вечные химикаты, вызывающие ожирение и аутизм, передаются от матери новорожденным

Полифторалкильные вещества (PFAS) широко используются в промышленности и входят в состав пищевой упаковки, косметики, антипригарных покрытий на посуде, бытовой химии, некоторых продуктов и пр. Они попадают в организм человека через кровь, слизистую, с едой и напитками. Вещества практически не разлагаются ни в окружающей среде, ни в организме человека, за что получили название вечных, то есть химикатов Forever.