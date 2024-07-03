Топ-стилист объявил тренды в окрашиваниях-2024

Окрашивание волос в оттенок «розовое золото» подразумевает несколько этапов — сначала пряди осветляются, затем используется специальный краситель. Как отмечает Яна Буковская, стилисты нередко прибегают к техникам балаяж или омбре — это позволяет подчеркнуть глубину оттенка и сделать прическу более объемной. Оттенок «розовое золото» идет практически всем, однако по-настоящему украсить он может девушек со светлой кожей. Одинаково удачно этот цвет смотрится и на коротких, и на длинных волосах.