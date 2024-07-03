Топ-стилист объявил тренды в окрашиваниях-2024

Posted 3 июля, 05:43
Published 3 июля, 05:43
Modified 10 сентября, 03:21
Updated 10 сентября, 03:21
По мнению Яны Буковской, топ-стилиста, один из самых актуальных и в то же время универсальных оттенков этого лета — теплый блонд. Он может быть медовым, персиковым, золотистым и даже карамельным, так что выбор остается за вами.
Топ-стилист предлагает ориентироваться также на балаяж, который триумфально вернулся в моду, и осветление по принципу «тотал». В рамках такого осветления цвет получается равномерным по всей длине прядей, что подчеркивает контрастность образа. В случае с балаяжем переход получается более эффектным — волосы выглядят так, как будто слегка выгорели под жарким южным солнцем.
Один из наиболее актуальных трендов лета 2024 года — натуральное окрашивание. Яна Буковская считает, что это оптимальное решение для девушек, стремящихся к красоте и здоровью волос — пряди становятся блестящими, сильными.
Однако для того, чтобы добиться натурального оттенка, придется постараться. Окрашивание осуществляется в несколько этапов, в число которых входит и тонирование. Так что за помощью в этом деле лучше обращаться к профессионалу.
Если натуральный оттенок кажется вам скучноватым, рассмотрите так называемые «съедобные» гаммы. Их перечисляет топ-стилист Яна Буковская: винный, насыщенный фиолетовый, вишневый. Такие оттенки прекрасно смотрятся с темными прядями, кроме того, их не нужно регулярно и часто обновлять. Окрашивание по такому принципу подойдет светлокожим девушкам.
Оттенок смотрится потрясающе и покоряет своей теплотой, нежностью. В себе он сочетает эффектные золотистые и розовые тона, волосы красиво блестят, а образ получается незабываемым.
Окрашивание волос в оттенок «розовое золото» подразумевает несколько этапов — сначала пряди осветляются, затем используется специальный краситель. Как отмечает Яна Буковская, стилисты нередко прибегают к техникам балаяж или омбре — это позволяет подчеркнуть глубину оттенка и сделать прическу более объемной. Оттенок «розовое золото» идет практически всем, однако по-настоящему украсить он может девушек со светлой кожей. Одинаково удачно этот цвет смотрится и на коротких, и на длинных волосах.
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