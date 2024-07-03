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Posted 3 июля, 10:26

Published 3 июля, 10:26

Modified 10 сентября, 03:23

Updated 10 сентября, 03:23

Как цвет интерьера влияет на работоспособность

Как цвет интерьера влияет на работоспособность

3 июля 2024, 10:26
Фото: Изображение Midjourney
Как цвет интерьера влияет на работоспособность
По итогам исследований, немало россиян сталкиваются с ухудшением работоспособности в летнее время. Поэтому у дизайнеров интерьеров часто интересуются: как можно повысить производительность людей, работающих в офисе или дома? Какая цветовая гамма заставляет больше думать о работе, читайте в статье.

Цвета интерьера для повышения продуктивности труда

С повышением эффективности рабочего процесса ассоциируются цвета: слоновая кость, серо-голубой, светло-зеленый и терракотовый. Однако исследования показывают, что повысить работоспособность также хорошо помогают желтый цвет в сочетании с белым и комбинации серого и персикового или сиреневого и лимонно-желтого. Главное, чтобы оттенки были пастельными — только в этом случае цвет интерьера не будет отвлекать на себя внимание.

Предметы интерьера лучше подбирать в соответствии с цветом стен, чтобы они не акцентировали на себе внимание. Например, не стоит ставить в серо-голубую комнату ярко-красный диван — такое несоответствие будет постоянно приковывать взгляд и раздражать. Например, кабинет с голубыми стенами лучше всего будет обставить мебелью песочного или сине-серого оттенков.

Привлекающие внимание цвета для баланса лучше разбавлять менее яркими оттенками. Например, терракотовый цвет способствует расслаблению и отдыху, поэтому важно соблюдать соотношение цветов для работы и отдыха примерно 1,5 к 1, иначе работать в таком интерьере будет затруднительно.

Некоторые сочетания цветов могут помочь снизить уровень стресса и тревожности. Например, сочетание сиреневого и лаймового цветов имеет успокаивающий эффект. Сиреневая цветовая гамма способствует формированию позитивного восприятия жизни, как и лимонно-желтый. А комбинация абрикосового и изумрудного цветов помогает успокоиться и расслабиться.

Для создания идеального пространства необходимо учитывать несколько аспектов, поскольку нет универсальной формулы. Значительное внимание следует уделить концепции интерьера, которая должна быть близка вам лично. Возраст также играет свою роль: люди старшего возраста предпочитают более спокойные цвета, в то время как молодежь может позволить себе более яркую палитру. Важно подбирать комбинации цветов для мебели и стен, чтобы они гармонично сочетались друг с другом.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете создать пространство, где приятно работать и воплощать свои самые смелые идеи.

#Алина Ибрагимова#Общество#Дом#Все материалы авторов#Интерьер
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