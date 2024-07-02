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Posted 2 июля, 11:04

Published 2 июля, 11:04

Modified 10 сентября, 04:42

Updated 10 сентября, 04:42

Звездный стиль: плетеные сумки как маст-хэв лета-2024

Звездный стиль: плетеные сумки как маст-хэв лета-2024

2 июля 2024, 11:04
Фото: thesymbol.ru, marieclaire.ru
Для тех, кто стремится быть в тренде этого года, рекомендуется обратить внимание на модные летние сумки из плетеных материалов. Знаменитости все чаще выбирают именно этот вид аксессуаров.

Российские и голливудские звезды носят плетеные сумки как на каждый день, так и для особых выходов. Так, например, звезда фильмов Анджелина Джоли взяла объемную плетеную сумку с собой в аэропорт, а Роузи Хантингтон-Уайтли — на прогулку с детьми. Также недавно, новомодную сумку продемонстрировала Ариана Гранде.

Певицу заметили во время пребывания в Париже, где проходят Олимпийские соревнования. В последнее воскресенье Ариана Гранде посетила соревнование по женской художественной гимнастике.

Ее наряд был стильным: белое платье до середины и широкий пояс, дополненные солнцезащитными очками и плетеной сумкой. Ариана Гранде разрушила миф о том, что подобные модели подходят только для пляжного отдыха, показав, что плетеная сумка может быть модной и изысканной.

#Алина Ибрагимова#Знаменитости#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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