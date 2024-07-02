Звездный стиль: плетеные сумки как маст-хэв лета-2024

Posted 2 июля, 11:04
Published 2 июля, 11:04
Modified 10 сентября, 04:42
Updated 10 сентября, 04:42
Российские и голливудские звезды носят плетеные сумки как на каждый день, так и для особых выходов. Так, например, звезда фильмов Анджелина Джоли взяла объемную плетеную сумку с собой в аэропорт, а Роузи Хантингтон-Уайтли — на прогулку с детьми. Также недавно, новомодную сумку продемонстрировала Ариана Гранде.
Певицу заметили во время пребывания в Париже, где проходят Олимпийские соревнования. В последнее воскресенье Ариана Гранде посетила соревнование по женской художественной гимнастике.
Ее наряд был стильным: белое платье до середины и широкий пояс, дополненные солнцезащитными очками и плетеной сумкой. Ариана Гранде разрушила миф о том, что подобные модели подходят только для пляжного отдыха, показав, что плетеная сумка может быть модной и изысканной.
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