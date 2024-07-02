Звездный стиль: плетеные сумки как маст-хэв лета-2024

Российские и голливудские звезды носят плетеные сумки как на каждый день, так и для особых выходов. Так, например, звезда фильмов Анджелина Джоли взяла объемную плетеную сумку с собой в аэропорт, а Роузи Хантингтон-Уайтли — на прогулку с детьми. Также недавно, новомодную сумку продемонстрировала Ариана Гранде.