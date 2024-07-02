Ванная в современном стиле: выбираем цвет

Универсальный, компромиссный, но всегда удачный и актуальный вариант. Однако стоит учитывать многообразие оттенков белого. К примеру, теплые гаммы создадут в интерьере ванной комнаты расслабляющую атмосферу, а холодные, напротив, будут тонизировать. Оптимальный вариант — выбрать нечто среднее между холодным и теплым тоном. Белый цвет в интерьере ванной будет отражать свет, за счет чего пространство будет казаться визуально больше. Это стоит взять на заметку тем, у кого в квартире маленькая ванная комната.