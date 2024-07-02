Ванная в современном стиле: выбираем цвет

Posted 2 июля, 09:50
Published 2 июля, 09:50
Modified 10 сентября, 03:20
Updated 10 сентября, 03:20
Универсальный, компромиссный, но всегда удачный и актуальный вариант. Однако стоит учитывать многообразие оттенков белого. К примеру, теплые гаммы создадут в интерьере ванной комнаты расслабляющую атмосферу, а холодные, напротив, будут тонизировать. Оптимальный вариант — выбрать нечто среднее между холодным и теплым тоном. Белый цвет в интерьере ванной будет отражать свет, за счет чего пространство будет казаться визуально больше. Это стоит взять на заметку тем, у кого в квартире маленькая ванная комната.
Полностью розовая ванная — достаточно смелое решение, поэтому дизайнеры предлагают компромисс: выдержать в этом цвете только одну стену, акцентную. Такой вариант подойдет для подчеркнуто романтичных и слегка винтажных интерьеров. Акцентная розовая стена сделает комнату уютной, красивой. В интерьер можно будет добавлять растения и различные декоративные элементы.
Еще один вариант — акцентная зеленая стена. В целом дизайнеры относятся к такому цвету положительно, однако не советуют выдерживать в нем все стены ванной комнаты. Акцентный зеленый в интерьере можно комбинировать со сдержанными цветами, например, плитка может быть белой или иметь любой другой теплый оттенок. Неплохо будет смотреться и искусственно состаренная плитка.
Не боитесь смелых экспериментов и готовы к кардинальному обновлению? Отдайте предпочтение черному цвету в интерьере ванной комнаты! Пример воплощения этой идеи — выдержать в черном цвете одну из стен и дополнить интерьер светлыми и яркими деталями. Стоит ориентироваться на то, как сочетаются между собой подтоны. К примеру, чтобы черный цвет и белый не смотрелись слишком контрастно, стоит отдавать предпочтение или только холодным, или исключительно теплым гаммам.
В черном цвете может быть выдержана та поверхность, которая находится к источнику освещения максимально близко. Лучи света не будут поглощаться темными тонами, а вот светлые поверхности, напротив, будут их отражать, так что пространство не будет казаться визуально более маленьким.
Красный цвет в интерьере ванной — решение для тех, кто любит все яркое и необычное. Дизайнеры отмечают, что этот цвет вопреки сложившемуся мнению без проблем вписывается в концепцию любого помещения. Можно покрасить в красный одну стену или даже ее половину.
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