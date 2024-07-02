Топ-5 вариантов укладки kicked bob на лето 2024 года

Posted 2 июля, 09:01
Published 2 июля, 09:01
Modified 10 сентября, 03:20
Updated 10 сентября, 03:20
Это скорее укладка, а не стрижка, которую можно узнать по слегка завитым кончикам. Сделать такую укладку очень легко, на это потребуется минимум времени и обычный выпрямитель. Стоит отметить, что kicked bob будет удачно смотреться далеко не на всех вариантах этой стрижки, а лишь на некоторых.
Эта стрижка смотрится визуально легко и даже воздушно, а еще она выгодно подчеркивает скулы. Особой укладки она не требует, и чтобы привести волосы в порядок, нужно всего несколько минут. Нарочитая небрежность стрижки формирует текстуру, а локоны на среднюю длину добавляют прядям объем.
Стрижка очень стильная и оригинальная, но в исполнении не самая простая. Стилисты советуют выбирать ее обладательницам как вьющихся, так и прямых волос. Стрижка смотрится немного дерзко, однако она выгодно подчеркивает достоинства внешности и оригинальность образа. Объем в случае с такой прической формируется сам по себе, без необходимости использования фиксирующих средств.
Стрижка идеально подходит для летнего образа, поскольку она смотрится непринужденно и очень романтично. Внешне она напоминает каре, сделанное по классическим канонам, однако отличается от него особой подвижностью и эффектной текстурой. Часто стрижку называют французским бобом, однако кончики на волосах остаются пушистыми, этим распущенный боб и отличается от других вариаций. Укладка kicked bob станет оптимальным решением для такой стрижки.
Отличный вариант для тех, кто давно мечтал о переменах, но не был готов к кардинальным изменениям. Преимущество такой стрижки заключается в отсутствии необходимости делать волосы короткими для придания им объема. В таком исполнении боб выглядит чуть более длинным по сравнению с классическим, а еще у него несколько слоев, кончики при этом остаются мягкими и тонкими. Эта стрижка требует укладки, и kicked bob подойдет идеально.
Универсальная альтернатива стрижке боб в ее классическом исполнении. Она смотрится эффектно и даже слегка дерзко, однако в этом и заключается ее шарм. Образ становится нарочито спонтанным, небрежным и просто очаровательным. Особенность стрижки — пряди, которые ложатся волнами, благодаря этому волосы выглядят блестящими, здоровыми и густыми.
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