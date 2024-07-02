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Posted 2 июля, 09:01

Published 2 июля, 09:01

Modified 10 сентября, 03:20

Updated 10 сентября, 03:20

Топ-5 вариантов укладки kicked bob на лето 2024 года

2 июля 2024, 09:01
Боб — самая модная прическа 2024 года. У нее есть много интересных вариаций и способов укладки, в их числе — kicked bob. Рассказываем, что нужно о нем знать, и почему стоит выбрать именно эту укладку.

Что такое kicked bob

Это скорее укладка, а не стрижка, которую можно узнать по слегка завитым кончикам. Сделать такую укладку очень легко, на это потребуется минимум времени и обычный выпрямитель. Стоит отметить, что kicked bob будет удачно смотреться далеко не на всех вариантах этой стрижки, а лишь на некоторых.

Французский боб

Эта стрижка смотрится визуально легко и даже воздушно, а еще она выгодно подчеркивает скулы. Особой укладки она не требует, и чтобы привести волосы в порядок, нужно всего несколько минут. Нарочитая небрежность стрижки формирует текстуру, а локоны на среднюю длину добавляют прядям объем.

Асимметричный боб

Стрижка очень стильная и оригинальная, но в исполнении не самая простая. Стилисты советуют выбирать ее обладательницам как вьющихся, так и прямых волос. Стрижка смотрится немного дерзко, однако она выгодно подчеркивает достоинства внешности и оригинальность образа. Объем в случае с такой прической формируется сам по себе, без необходимости использования фиксирующих средств.

Распущенный боб

Стрижка идеально подходит для летнего образа, поскольку она смотрится непринужденно и очень романтично. Внешне она напоминает каре, сделанное по классическим канонам, однако отличается от него особой подвижностью и эффектной текстурой. Часто стрижку называют французским бобом, однако кончики на волосах остаются пушистыми, этим распущенный боб и отличается от других вариаций. Укладка kicked bob станет оптимальным решением для такой стрижки.

Боб до ключиц

Отличный вариант для тех, кто давно мечтал о переменах, но не был готов к кардинальным изменениям. Преимущество такой стрижки заключается в отсутствии необходимости делать волосы короткими для придания им объема. В таком исполнении боб выглядит чуть более длинным по сравнению с классическим, а еще у него несколько слоев, кончики при этом остаются мягкими и тонкими. Эта стрижка требует укладки, и kicked bob подойдет идеально.

Подстриженный боб

Универсальная альтернатива стрижке боб в ее классическом исполнении. Она смотрится эффектно и даже слегка дерзко, однако в этом и заключается ее шарм. Образ становится нарочито спонтанным, небрежным и просто очаровательным. Особенность стрижки — пряди, которые ложатся волнами, благодаря этому волосы выглядят блестящими, здоровыми и густыми.

#Алина Ибрагимова#Красота#Все материалы авторов#Стрижки
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