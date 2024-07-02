Топ-5 вариантов укладки kicked bob на лето 2024 года

Отличный вариант для тех, кто давно мечтал о переменах, но не был готов к кардинальным изменениям. Преимущество такой стрижки заключается в отсутствии необходимости делать волосы короткими для придания им объема. В таком исполнении боб выглядит чуть более длинным по сравнению с классическим, а еще у него несколько слоев, кончики при этом остаются мягкими и тонкими. Эта стрижка требует укладки, и kicked bob подойдет идеально.