Стильная прическа за 15 минут: топ-5 вариантов для летнего образа

Нарочито небрежная, но стильная и очаровательная прическа, для которой потребуются невидимки или шпильки. Делается она очень просто: сначала по всей длине прядей формируется начес, затем волосы расчесываются пальцами, собираются в ладонь и аккуратно вытягиваются, а затем сворачиваются в жгут по направлению от кончиков. Готовый пучок фиксируется невидимками или шпильками.