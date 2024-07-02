Стильная прическа за 15 минут: топ-5 вариантов для летнего образа

Posted 2 июля, 04:12
Published 2 июля, 04:12
Modified 10 сентября, 03:18
Updated 10 сентября, 03:18
Нарочито небрежная, но стильная и очаровательная прическа, для которой потребуются невидимки или шпильки. Делается она очень просто: сначала по всей длине прядей формируется начес, затем волосы расчесываются пальцами, собираются в ладонь и аккуратно вытягиваются, а затем сворачиваются в жгут по направлению от кончиков. Готовый пучок фиксируется невидимками или шпильками.
Если в процессе несколько прядей из пучка выбились, то ничего страшного — это только добавит стильной летней прическе необходимой небрежности.
Еще одна простая прическа — для нее потребуются шпильки и любая резинка. Сначала необходимо сделать два высоких хвоста, затем разделить на две части каждый из них и заплести косы. Далее косы оборачиваются вокруг друг друга и фиксируются при помощи шпилек.
У вас получится объемный и стильный пучок, который больше будет напоминать корзинку.
Такая прическа подойдет как на каждый день, так и для особых случаев. Делается она очень просто: хвост нужно сделать сбоку, перехватить его резинкой и сделать небольшой начес. Далее пряди нужно немного распушить, скрутить и обернуть вокруг резинки по принципу спирали. Прическа фиксируется шпильками.
Меньше пяти минут у вас уйдет на создание этой прически. Проверьте сами: сначала нужно сделать пробор по вертикали, предварительно разделив пряди на две равные части. Из каждой части заплести французскую косу по направлению к лицу от затылка. Косы аккуратно поднять вверх и уложить вокруг головы, закрепляя шпильками.
Для этой красивой и романтичной прически вам потребуется ободок. Его следует надеть на голову таким образом, чтобы пряди из-под него слегка свисали. Далее пряди, расположенные сзади и по бокам, аккуратно оборачиваются вокруг ободка — так у вас получится низкий и объемный пучок. Его вы можете зафиксировать при помощи шпилек.
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