Три летних блюда из сезонных продуктов, которые вы еще точно не готовили

Капусту нарезать на пласты шириной 1,5 см. Разложить на противне, застеленном пергаментом. Чуть полить оливковым маслом, поперчить и посолить. Порубить зелень, смешать ее с фаршем, сливками и горчицей. Также посолить и поперчить по вкусу, при желании можно добавить паприки. Фарш разложить сверху на капустные стейки и отправить в разогретую до 180 °С духовку на 30 минут. Останется достать стейки, посыпать тертым сыром и еще на 5 — 7 минут отправить в духовой шкаф.