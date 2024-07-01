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Posted 1 июля, 07:17

Published 1 июля, 07:17

Modified 10 сентября, 03:17

Updated 10 сентября, 03:17

Три летних блюда из сезонных продуктов, которые вы еще точно не готовили

Три летних блюда из сезонных продуктов, которые вы еще точно не готовили

1 июля 2024, 07:17
Фото: Изображение Midjourney
Три летних блюда из сезонных продуктов, которые вы еще точно не готовили
Признайтесь, вы тоже ждали сезон созревания черешни и арбузов? Ура, он настал! Однако даже такие вкусные плоды надоедает есть просто так. Предлагаем приготовить из них интересные и вкусные блюда.

Стейк из капусты с фаршем

Для приготовления понадобятся:

  • 1 кочан молодой белокочанной капусты;
  • 300 г фарша из индейки;
  • 2 ст. л. горчицы;
  • 100 г твердого сыра;
  • 50 г сливок;
  • 20 г петрушки;
  • оливковое масло для запекания;
  • соль, перец по вкусу.

Капусту нарезать на пласты шириной 1,5 см. Разложить на противне, застеленном пергаментом. Чуть полить оливковым маслом, поперчить и посолить. Порубить зелень, смешать ее с фаршем, сливками и горчицей. Также посолить и поперчить по вкусу, при желании можно добавить паприки. Фарш разложить сверху на капустные стейки и отправить в разогретую до 180 °С духовку на 30 минут. Останется достать стейки, посыпать тертым сыром и еще на 5 — 7 минут отправить в духовой шкаф.

Стейк из капусты с фаршем — рецептСтейк из капусты с фаршем — рецепт
Стейк из капусты с фаршем — рецепт. Фото: Изображение Midjourney

Гаспачо с арбузом

Для приготовления понадобятся:

  • 200 г мякоти арбуза;
  • 200 г помидоров;
  • 1 луковица;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 1-2 кусочка хлеба;
  • 20 г базилика;
  • 2 ст. л. бальзамического соуса;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу.

Здесь все максимально просто: нарезаем все ингредиенты на кусочки и перебиваем в блендере. Раскладываем получившийся супчик по тарелкам и украшаем свежим базиликом.

Гаспачо с арбузомГаспачо с арбузом
Гаспачо с арбузом. Фото: Изображение Midjourney

Руккола с черешней и сыром

Для приготовления понадобятся:

  • 200 г черешни;
  • 100 г руколы;
  • 100 г мягкого сыра;
  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 50 г кедровых орешков;
  • бальзамический уксус, соль, перец по вкусу.

Листочки рукколы промыть, выложить на тарелку. На них разложить кусочки сыра (его можно порезать или поломать, по настроению) и половинки черешен без косточек. Посыпать салат кедровыми орешками, посолить и поперчить, влить немного оливкового масла и бальзамического уксуса.

Руккола с черешней и сыромРуккола с черешней и сыром
Руккола с черешней и сыром. Фото: Изображение Midjourney
#Алина Ибрагимова#Еда#Лето#Все материалы авторов
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