Три летних блюда из сезонных продуктов, которые вы еще точно не готовили

Posted 1 июля, 07:17
Published 1 июля, 07:17
Modified 10 сентября, 03:17
Updated 10 сентября, 03:17
Для приготовления понадобятся:
Капусту нарезать на пласты шириной 1,5 см. Разложить на противне, застеленном пергаментом. Чуть полить оливковым маслом, поперчить и посолить. Порубить зелень, смешать ее с фаршем, сливками и горчицей. Также посолить и поперчить по вкусу, при желании можно добавить паприки. Фарш разложить сверху на капустные стейки и отправить в разогретую до 180 °С духовку на 30 минут. Останется достать стейки, посыпать тертым сыром и еще на 5 — 7 минут отправить в духовой шкаф.
Для приготовления понадобятся:
Здесь все максимально просто: нарезаем все ингредиенты на кусочки и перебиваем в блендере. Раскладываем получившийся супчик по тарелкам и украшаем свежим базиликом.
Для приготовления понадобятся:
Листочки рукколы промыть, выложить на тарелку. На них разложить кусочки сыра (его можно порезать или поломать, по настроению) и половинки черешен без косточек. Посыпать салат кедровыми орешками, посолить и поперчить, влить немного оливкового масла и бальзамического уксуса.
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