Сказки о вечном: чему учат диснеевские мультфильмы

Posted 1 июля, 14:15
Published 1 июля, 14:15
Modified 10 сентября, 03:18
Updated 10 сентября, 03:18
Люди часто сожалеют о прошлых поступках и действиях. Постоянное чувство вины мешает нам наслаждаться жизнью и двигаться вперед.
Симба в мультфильме «Король и лев» боялся возвращаться домой только потому, что боялся, что семья его отвергнет из-за случившегося с отцом. Он позволил страху завладеть им и постоянно пытался спрятаться от проблем. Надо уметь принимать себя и не испытывать постоянную боязнь перед прошлыми ошибками.
Нужно любить и принимать себя таким, как есть, жить в гармонии с самим собой. Люди приходят и уходят, меняются обстоятельства, но вы должны ценить себя и не изменять себя в угоду окружающим.
О том, как хорошо оставаться собой, поют диснеевские герои Микки и Минни. А Эльза из «Холодного сердца» стала счастливой только тогда, когда стала гордиться своей магической силой, а не скрывать ее от окружающих.
Люди часто скрывают свои эмоции и мнение, боясь осуждения. Но диснеевские принцессы не боятся говорить всё, что думают, и сражаются за то, во что верят.
Принцесса Жасмин из «Аладдина» смело борется за свое право на самостоятельность. Мерида из «Холодного сердца» не позволяет никому управлять собой. Она защищает всё, что ей дорого, с отчаянной прямотой и решительностью.
Именно мечты открывают людям новые возможности для достижения целей. Не отказывайтесь от мечты, даже если вам кажется, что она неосуществима.
Робкая Рапунцель для достижения своей мечты решилась преодолеть свой страх и выйти из башни. Она смело двигалась вперед и обрела то, о чем мечтала.
Первое впечатление часто обманчиво, и вас могут ввести в заблуждение приятная внешность или манеры. Но помните, что зло часто притворяется добром. А за страшной маской может скрываться доброе сердце.
Белль из мультфильма «Красавица и чудовище» увидела истинную сущность заколдованного принца. А злобная Урсула из «Русалочки», хоть и обладала дивным голосом, оказалась коварной и жестокой.
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