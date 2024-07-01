Сказки о вечном: чему учат диснеевские мультфильмы

Симба в мультфильме «Король и лев» боялся возвращаться домой только потому, что боялся, что семья его отвергнет из-за случившегося с отцом. Он позволил страху завладеть им и постоянно пытался спрятаться от проблем. Надо уметь принимать себя и не испытывать постоянную боязнь перед прошлыми ошибками.