«Эксперты» из TikTok связывают появление акне с засильем бактерий из унитаза

Так что, если состояние кожи вашего лица оставляет желать лучшего, подумайте, в чем настоящая причина появления прыщей. Скорее всего, она связана с закупоркой сальных желез и действием кожных бактерий, провоцирующих мелкие воспаления. Уделяйте больше времени уходу, смените косметические средства на подходящие вашему типу кожи, скорректируйте питание и избегайте стрессов. Это поможет справиться с прыщами независимо от того, закрываете вы крышку унитаза или нет. Кстати, доктор Кэмп рекомендует чистить его каждую неделю, чтобы уменьшить количество микробов в ванной комнате.