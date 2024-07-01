«Эксперты» из TikTok связывают появление акне с засильем бактерий из унитаза

Posted 1 июля, 07:11
Published 1 июля, 07:11
Modified 10 сентября, 03:17
Updated 10 сентября, 03:17
В своем видео одна из пользователей, Кристин Нгуен, жалуется на акне, демонстрируя россыпь прыщей на лбу. Девушка утверждает, что всему виной бактерии из унитаза. Влажность и пар из душевой якобы способствуют их распространению, в результате чего вредоносные микроорганизмы попадают на полотенца, зубные щетки и другие предметы. Те, кто посмотрел ролик, были впечатлены увиденным и начали активно распространять его, чтобы предупредить других.
На самом деле, унитаз не самый стерильный предмет в доме. Если производить смывание с открытой крышкой, то, действительно, мелкие брызги воды могут вынести бактерии за пределы туалетной зоны.
Это подтверждает эксперт по уборке из Grove Collective Кэриланн Браун:
«Смыв при открытом сиденье унитаза может привести к выбросу микрочастиц в воздух, в результате чего они попадут на другие поверхности в вашей ванной комнате».
Однако, если вы все же оставите крышку открытой и отправитесь в душ, появление прыщей вам не грозит. Об этом рассказал доктор медицинских наук, дерматолог из Нью-Йорка, Брендан Кэмп:
«Микроорганизмы, наиболее часто встречающиеся в унитазе, такие как кишечная палочка, являются микроорганизмами желудочно-кишечного тракта, которые с меньшей вероятностью связаны с образованием акне».
Так что, если состояние кожи вашего лица оставляет желать лучшего, подумайте, в чем настоящая причина появления прыщей. Скорее всего, она связана с закупоркой сальных желез и действием кожных бактерий, провоцирующих мелкие воспаления. Уделяйте больше времени уходу, смените косметические средства на подходящие вашему типу кожи, скорректируйте питание и избегайте стрессов. Это поможет справиться с прыщами независимо от того, закрываете вы крышку унитаза или нет. Кстати, доктор Кэмп рекомендует чистить его каждую неделю, чтобы уменьшить количество микробов в ванной комнате.
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