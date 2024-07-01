12 лучших растений-компаньонов для огурцов

Posted 1 июля, 13:23
Published 1 июля, 13:23
Modified 10 сентября, 03:18
Updated 10 сентября, 03:18
Бархатцы источают сильный аромат, который отпугивает вредных насекомых, желающих полакомиться спелыми зелеными плодами.
Укроп привлекает полезных насекомых, таких, например, как хищные осы, которые помогают в борьбе с вредителями. А его аромат способен придать огурцам пикантный вкус.
Фасоль представляет собой прочную естественную шпалеру, по которой огуречная лоза легко ползет вверх. Кроме того, растение обогащает почву азотом.
Редис отпугивает огуречных жуков благодаря природным репеллентным свойствам, снижая риск повреждения овощной культуры.
ВАЖНО!
«Использование растений-компаньонов может улучшить здоровье ваших растений и повысить урожайность», — говорит эксперт по садоводству Нэнси Авот-Траут.
Кукуруза обеспечивает естественную тень для огурцов, защищая их от чрезмерного солнечного света.
Салат-латук удерживает влагу в почве, что очень благоприятно для огурцов и приводит к повышению урожайности.
Лук отпугивает тлю, а также действует как естественный фактор подавления болезней этой овощной культуры.
Это растение также снижает риск поражения огуречных растений вредителями. Ароматная листва этой травы улучшает вкус зеленых плодов.
Высокие подсолнухи обеспечивают тень огурцам, а также привлекают в сад опылителей, таких, как пчелы и бабочки.
Аромат лаванды маскирует запах огурцов, на который слетаются вредители, что делает ее полезным растением-компаньоном.
Цветы календулы привлекают полезных насекомых, которые охотятся на тлю и других вредителей.
Горох обогащает почву азотом, способствуя здоровому росту и высокой урожайности огурцов.
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