12 лучших растений-компаньонов для огурцов

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Садоводы и огородники знают, что секрет успешного урожая кроется не только в регулярном поливе. Часто определенные виды растений сажают вместе для взаимной выгоды — это проверенный временем метод. К примеру, у огурцов много растений-компаньонов, который могут поднять его урожай на новые высоты.