Топ-4 лучших поэтических сборников

Posted 30 июня, 15:40
Published 30 июня, 15:40
Modified 10 сентября, 01:22
Updated 10 сентября, 01:22
Стихотворным произведениям Франсуа Вийона более пятисот лет. Но читатели до сих пор преклоняются перед его даром играть с устоявшимися литературными формами Средневековья. Книга переносит читателя в XV век и знакомит с бытом, культурой и историей того времени.
Мандельштама называют величайшим поэтом XX века. Он оставил огромное поэтическое наследие, в котором каждый читатель наверняка найдет что-то свое. В издании собраны произведения разных периодов жизни поэта.
Стихи Бориса Рыжего многогранны и не оставляют равнодушным ни одного читателя — будь то романтичная девушка или убеленный сединами мужчина. Его произведения честны и непосредственны — предлагаем убедиться в этом лично.
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