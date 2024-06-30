newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня, 15:40

Published 30 июня, 15:40

Modified 10 сентября, 01:22

Updated 10 сентября, 01:22

Струны души: поэтические сборники, которые порадуют на досуге

Топ-4 лучших поэтических сборников

30 июня 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney
Струны души: поэтические сборники, которые порадуют на досуге
Рассказываем о четырех стихотворных сборниках, которые могут порадовать в свободное время.

Франсуа Вийон «Вино в аду не по карману»

Стихотворным произведениям Франсуа Вийона более пятисот лет. Но читатели до сих пор преклоняются перед его даром играть с устоявшимися литературными формами Средневековья. Книга переносит читателя в XV век и знакомит с бытом, культурой и историей того времени.

Сборник стихов Осипа Мандельштама

Мандельштама называют величайшим поэтом XX века. Он оставил огромное поэтическое наследие, в котором каждый читатель наверняка найдет что-то свое. В издании собраны произведения разных периодов жизни поэта.

Борис Рыжий «Здесь трудно жить, когда ты безоружен»

Стихи Бориса Рыжего многогранны и не оставляют равнодушным ни одного читателя — будь то романтичная девушка или убеленный сединами мужчина. Его произведения честны и непосредственны — предлагаем убедиться в этом лично.

«Песни трубадуров»

В книгу вошло более 90 стихотворных произведений, написанных трубадурами — певцами-поэтами Южной Франции. Окунитесь в самобытную лирику Средневековой Европы.

#Общество#Все материалы авторов#Книги
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика