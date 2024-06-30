newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июня, 14:07

Published 30 июня, 14:07

Modified 9 сентября, 23:58

Updated 9 сентября, 23:58

Лерчек, Нюша, Алсу: громкие разводы знаменитостей в 2024 году

Кто из знаменитостей развелся в 2024 году

30 июня 2024, 14:07
Фото: 1MI
Лерчек, Нюша, Алсу: громкие разводы знаменитостей в 2024 году
Рассказываем о знаменитостях, которые развелись в 2024 году.

Как пишет mail.ru, зимой 2024 года инициировала развод со своим мужем хореографом Бенджамином Мильпье актриса Натали Портман. По словам журналистов, 46-летний француз изменил ей с молодой экоактивиской Камиль Этьен. Звездная пара продержалась около 14 лет.

В начале года также стало известно, что Джейсон Момоа разводится с супругой Лизой Боне. Подала документы на развод супруга Момоа спустя два года после объявления о расставании.

Также после 23 лет отношений разошлись британский актер Саша Барон Коэн и австралийская актриса Айла Фишер.

Из российских знаменитостей, которые решили прекратить отношения в этом году, это певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов. После 18 лет брака они развелись по причине, вероятно, адюльтера со стороны мужа, хотя прямо об этом певица не заявляла.

В один день с Алсу подала заявление на развод певица Нюша. Муж Игорь Сивов изменил ей еще два года назад, однако она смогла простить его. О причинах развода ничего неизвестно, но инициатором была сама певица.

Также весной этого года блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с Артемом Чекалиным после 11 лет брака.

#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика