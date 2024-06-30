Кто из знаменитостей развелся в 2024 году

Posted 30 июня, 14:07
Published 30 июня, 14:07
Modified 9 сентября, 23:58
Updated 9 сентября, 23:58
Как пишет mail.ru, зимой 2024 года инициировала развод со своим мужем хореографом Бенджамином Мильпье актриса Натали Портман. По словам журналистов, 46-летний француз изменил ей с молодой экоактивиской Камиль Этьен. Звездная пара продержалась около 14 лет.
В начале года также стало известно, что Джейсон Момоа разводится с супругой Лизой Боне. Подала документы на развод супруга Момоа спустя два года после объявления о расставании.
Также после 23 лет отношений разошлись британский актер Саша Барон Коэн и австралийская актриса Айла Фишер.
Из российских знаменитостей, которые решили прекратить отношения в этом году, это певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов. После 18 лет брака они развелись по причине, вероятно, адюльтера со стороны мужа, хотя прямо об этом певица не заявляла.
В один день с Алсу подала заявление на развод певица Нюша. Муж Игорь Сивов изменил ей еще два года назад, однако она смогла простить его. О причинах развода ничего неизвестно, но инициатором была сама певица.
Также весной этого года блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подала на развод с Артемом Чекалиным после 11 лет брака.
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