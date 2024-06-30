Какие пять городов делают мир лучше

Posted 30 июня, 14:54
Published 30 июня, 14:54
Modified 9 сентября, 22:29
Updated 9 сентября, 22:29
Гетеборг, Швеция
Шведский город занимает первое место в Глобальном индексе устойчивости туристических направлений. Второй по величине город Швеции ежегодно возглавлял индекс в 2016–2021 годах и стал лучшим городом для проживания в мире в 2021 году.
В городе 95% городского общественного транспорта работает на возобновляемых источниках энергии. Примерно девять из 10 его гостиничных номеров имеют экологические сертификаты. Во многих кафе подают только вегетарианские блюда и избегают одноразовых тарелок и столовых приборов, а в магазинах продают переработанную одежду.
Осло, Норвегия
Второе место в списке — Осло, который был назван официальной Зеленой столицей Европы в 2019 году. Парадоксально, но, учитывая экономическую зависимость Норвегии от нефти и газа, страна регулярно получает высшие оценки за решения в области устойчивого развития. Вполне логично, что столица Норвегии двигается в этом направлении довольно стремительно.
В городе есть 270 городских велосипедных станций и 5000 станций для зарядки электромобилей. Кроме того, город в буквальном смысле зеленый. Большая часть муниципалитета — 63% — покрыта лесами. Еще 9% составляют зеленые зоны и городские парки.
Глазго, Шотландия
Даже название Глазго говорит о его экологическом наследии: «Глашу», гэльское название Глазго, означает серо-зеленую лощину. Спустя примерно 1500 лет после основания шотландский город занимает самое высокое место в Великобритании (и восьмое в целом) в Глобальном индексе устойчивости туристических направлений и ежегодно попадает в топ-10 списка.
В 2023 году в городе ввели зону с низким уровнем выбросов, ограничивающую въезд автомобилей в центр, чтобы снизить загрязнение воздуха. Были построены зарядные станции для электромобилей, установлены умные светодиодные уличные фонари, а также предприняты заметные усилия по развитию велоспорта с помощью проката велосипедов и новых велосипедных дорожек.
Бордо, Франция
Большинство знают Бордо за его потрясающую архитектуру и отличное вино, но есть и другая причина влюбиться во французский город: он стремится к более экологичному будущему. Бордо входит в топ-10 Глобального индекса устойчивости туристических направлений.
По городу можно передвигаться на велосипедах самообслуживания, электробусах, трамваях и даже речных маршрутных такси. По пути встретится множество ресторанов и магазинов подержанных вещей.
Около трех четвертей виноградников Бордо и треть его туристических компаний прошли экологическую сертификацию, как и сам туристический офис Бордо. Даже фестиваль вина в Бордо пытается сократить свой углеродный след: компания имеет экологическую сертификацию с 2021 года, перерабатывает пищевые отходы, не продает изделия из пластика, ежегодно измеряет выбросы и отчитывается о них.
Гоян, Южная Корея
14-е место в списке — и самое высокое среди всех городов за пределами Европы — занимает Гоян (Южная Корея), где индустрия туризма усердно работает над повышением своей экологичности.
В 2017 году Гоян, расположенный недалеко от Сеула, стал первым городом Южной Кореи, присоединившимся к Глобальному индексу устойчивости туристических направлений. В следующем году индекс присвоил ему звание «Самое улучшенное направление». С тех пор он постоянно поднимается в рейтинге. В 2022 году город получил первые сертификаты устойчивого развития, в особенности за экологические конвенции и мероприятия.
В городе перерабатывают дождевую воду для ванных комнат, пруда и садов, также есть 68 парков и система совместного использования велосипедов.
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