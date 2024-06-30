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Posted 30 июня, 14:54

Published 30 июня, 14:54

Modified 9 сентября, 22:29

Updated 9 сентября, 22:29

Названы пять выдающихся городов, делающих мир лучше

Какие пять городов делают мир лучше

30 июня 2024, 14:54
Фото: Изображение Midjourney
Названы пять выдающихся городов, делающих мир лучше
Стали известны города, благодаря которым мир становится только лучше.

Гетеборг, Швеция

Шведский город занимает первое место в Глобальном индексе устойчивости туристических направлений. Второй по величине город Швеции ежегодно возглавлял индекс в 2016–2021 годах и стал лучшим городом для проживания в мире в 2021 году.

В городе 95% городского общественного транспорта работает на возобновляемых источниках энергии. Примерно девять из 10 его гостиничных номеров имеют экологические сертификаты. Во многих кафе подают только вегетарианские блюда и избегают одноразовых тарелок и столовых приборов, а в магазинах продают переработанную одежду.

Осло, Норвегия

Второе место в списке — Осло, который был назван официальной Зеленой столицей Европы в 2019 году. Парадоксально, но, учитывая экономическую зависимость Норвегии от нефти и газа, страна регулярно получает высшие оценки за решения в области устойчивого развития. Вполне логично, что столица Норвегии двигается в этом направлении довольно стремительно.

В городе есть 270 городских велосипедных станций и 5000 станций для зарядки электромобилей. Кроме того, город в буквальном смысле зеленый. Большая часть муниципалитета — 63% — покрыта лесами. Еще 9% составляют зеленые зоны и городские парки.

Глазго, Шотландия

Даже название Глазго говорит о его экологическом наследии: «Глашу», гэльское название Глазго, означает серо-зеленую лощину. Спустя примерно 1500 лет после основания шотландский город занимает самое высокое место в Великобритании (и восьмое в целом) в Глобальном индексе устойчивости туристических направлений и ежегодно попадает в топ-10 списка.

В 2023 году в городе ввели зону с низким уровнем выбросов, ограничивающую въезд автомобилей в центр, чтобы снизить загрязнение воздуха. Были построены зарядные станции для электромобилей, установлены умные светодиодные уличные фонари, а также предприняты заметные усилия по развитию велоспорта с помощью проката велосипедов и новых велосипедных дорожек.

Бордо, Франция

Большинство знают Бордо за его потрясающую архитектуру и отличное вино, но есть и другая причина влюбиться во французский город: он стремится к более экологичному будущему. Бордо входит в топ-10 Глобального индекса устойчивости туристических направлений.

По городу можно передвигаться на велосипедах самообслуживания, электробусах, трамваях и даже речных маршрутных такси. По пути встретится множество ресторанов и магазинов подержанных вещей.

Около трех четвертей виноградников Бордо и треть его туристических компаний прошли экологическую сертификацию, как и сам туристический офис Бордо. Даже фестиваль вина в Бордо пытается сократить свой углеродный след: компания имеет экологическую сертификацию с 2021 года, перерабатывает пищевые отходы, не продает изделия из пластика, ежегодно измеряет выбросы и отчитывается о них.

Гоян, Южная Корея

14-е место в списке — и самое высокое среди всех городов за пределами Европы — занимает Гоян (Южная Корея), где индустрия туризма усердно работает над повышением своей экологичности.

В 2017 году Гоян, расположенный недалеко от Сеула, стал первым городом Южной Кореи, присоединившимся к Глобальному индексу устойчивости туристических направлений. В следующем году индекс присвоил ему звание «Самое улучшенное направление». С тех пор он постоянно поднимается в рейтинге. В 2022 году город получил первые сертификаты устойчивого развития, в особенности за экологические конвенции и мероприятия.

В городе перерабатывают дождевую воду для ванных комнат, пруда и садов, также есть 68 парков и система совместного использования велосипедов.

#Общество#Путешествия#Все материалы авторов
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