Какие пять городов делают мир лучше

В 2017 году Гоян, расположенный недалеко от Сеула, стал первым городом Южной Кореи, присоединившимся к Глобальному индексу устойчивости туристических направлений. В следующем году индекс присвоил ему звание «Самое улучшенное направление». С тех пор он постоянно поднимается в рейтинге. В 2022 году город получил первые сертификаты устойчивого развития, в особенности за экологические конвенции и мероприятия.