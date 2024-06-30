Его надо есть каждый день: топ-5 полезных свойств сала

Posted 30 июня, 14:15
Published 30 июня, 14:15
Modified 9 сентября, 23:49
Updated 9 сентября, 23:49
Свиное сало относится к мононенасыщенным жирам. Именно ненасыщенные жиры способствуют выработке хорошего холестерина и борются с плохим. В продукте содержится лецитин, жирорастворимые витамины группы В, А, Е, D. Все вместе эти полезные вещества помогают нормализовать холестериновый обмен и предотвращают образование холестериновых бляшек.
Свиной жир находится на втором месте по содержанию мононенасыщенных жирных кислот, полезных организму. На первом месте — оливковое масло.
Свиной жир стимулирует выработку желчи, тем самым нормализуя процессы пищеварения. Именно поэтому продукт рекомендуется есть на завтрак, чтобы запустить желчеотток.
Диетологи утверждают, что небольшой кусочек сала, съеденный утром, может навсегда избавить от запоров и проблем с пищеварением. Однако, чтобы продукт приносил пользу, его необходимо обязательно сочетать с овощами или другими растительными продуктами.
Арахидоновая кислота, содержащаяся в продукте, помогает укреплять стенки сосудов. Это вещество необходимо для здоровья сердца, и потому ежедневное употребление сала помогает предотвратить инфаркты и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.
В продукте содержится лецитин, который полезен для сосудов головного мозга и способствует улучшению интеллектуальной деятельности и концентрации внимания. Натуральное соленое сало помогает обеспечить тонус нервных окончаний мозга и предупредить риск развития болезни Альцгеймера.
Мононенасыщенные жиры и полезный холестерин помогают укрепить клеточные мембраны, что способствует повышению иммунитета. Сало отлично усваивается организмом и придаёт энергии, поэтому особенно полезно в сезон гриппа и простуд.
Доказано, что свиной жир усиливает противоопухолевые функции иммунитета и помогает выводить из организма радионуклиды и другие вредные вещества.
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