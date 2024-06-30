Его надо есть каждый день: топ-5 полезных свойств сала

Польза против холестерина Польза для выработки желчи Польза для сердца Польза для мозга Польза для иммунитета

Ученые озвучили 5 причин, почему нужно есть свиное сало каждый день, и включили его в топ-10 самых полезных продуктов для организма.