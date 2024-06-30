Дэниел Рэдклифф рассказал, согласится ли он сыграть Гарри Поттера

Как пишет peopletalk.ru, недавно появилась информация, что о юном волшебнике Гарри Поттере будут снимать телесериал. По словам его создателей, на роли главных и второстепенных героев будут приглашены новые актеры. Дэниел Рэдклифф, который сыграл роль Гарри, заявил, что рад этой новости, но как зритель.