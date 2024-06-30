Дэниел Рэдклифф рассказал, согласится ли он сыграть Гарри Поттера

Posted 30 июня, 13:49
Published 30 июня, 13:49
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
Как пишет peopletalk.ru, недавно появилась информация, что о юном волшебнике Гарри Поттере будут снимать телесериал. По словам его создателей, на роли главных и второстепенных героев будут приглашены новые актеры. Дэниел Рэдклифф, который сыграл роль Гарри, заявил, что рад этой новости, но как зритель.
По словам самого тридцатисемилетнего актера, он бы не согласился сыграть главную роль в телесериале, но новому актерскому составу пожелал мировой славы и отметил, что рад такой преемственности.
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