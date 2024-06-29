Стало известно, сколько общих бактерий у сожителей

Одним из наиболее сенсационных результатов стало то, что во всех исследованиях у тех, кто жил в одном доме, было около 12% общих штаммов бактерий, обитающих в кишечнике, и не менее 32% штаммов бактерий, обитающих во рту. У людей, которые не были сожителями, было в 10 раз меньше общих бактерий.