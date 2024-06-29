Стало известно, сколько общих бактерий у сожителей

Posted 29 июня, 08:05
Published 29 июня, 08:05
Modified 9 сентября, 22:36
Updated 9 сентября, 22:36
Тарелки, зубная паста, мебель и, конечно, пульт дистанционного управления. Людей, которые живут в одном доме, объединяет не только пространство, но и сотни вещей. Исследование, проведенное итальянским университетом Тренто, показывает, что сожители делятся большим количеством бактерий, чем можно представить.
Ученые объединили данные 31 исследования людей, живущих под одной крышей. В него вошли результаты из 20 разных стран. Один из вопросов, на который ученые хотели ответить, заключался в том, как микроскопические организмы и бактерии во рту и кишечнике передаются между людьми, живущими близко друг к другу.
Специалисты проанализировали не менее 10 000 образцов слюны и фекалий людей из разных стран Европы, Северной и Южной Америки, Африки и Азии. Все штаммы бактерий из образцов были генетически секвенированы, и ученые смогли определить, были ли первоначальные владельцы образцов родственниками, партнерами, сожителями или друзьями.
Одним из наиболее сенсационных результатов стало то, что во всех исследованиях у тех, кто жил в одном доме, было около 12% общих штаммов бактерий, обитающих в кишечнике, и не менее 32% штаммов бактерий, обитающих во рту. У людей, которые не были сожителями, было в 10 раз меньше общих бактерий.
Результаты демонстрируют, насколько нормальным является передача бактерий другим людям, даже без прямого интимного контакта, такого как поцелуи или секс. Ученые считают, что такая передача бактерий может оказать значительное влияние на наше общее состояние здоровья, и необязательно в плохом смысле.
«Разнообразие положительно сказывается на наших микробиомах, — объясняет автор исследования Мирейя Валлес Коломер из университета Тренто. — Мы не думаем, что нам нужно искать способы предотвращения передачи инфекции. Социальные контакты могут быть источником благотворного воздействия на наш микробиом».
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