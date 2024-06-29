Психолог рассказала, как перестать стыдиться своих поступков

Как пишет self.com, Стратигис советует избавиться от навязчивых негативных мыслей когнитивной зарядкой. По ее словам, человеку свойственно верить в то, что самокритичная мысль — это универсальная истина, поэтому она советует напоминать себе, что самоедство — это то, что создает ваш мозг, а не однозначный факт. Навык замечать мысли такими, какие они есть, вместо того, чтобы зацикливаться на них, известен как когнитивная разрядка, объясняет она.