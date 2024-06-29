Психолог рассказала, как перестать стыдиться своих поступков

Posted 29 июня, 06:35
Published 29 июня, 06:35
Modified 9 сентября, 22:29
Updated 9 сентября, 22:29
Как пишет self.com, Стратигис советует избавиться от навязчивых негативных мыслей когнитивной зарядкой. По ее словам, человеку свойственно верить в то, что самокритичная мысль — это универсальная истина, поэтому она советует напоминать себе, что самоедство — это то, что создает ваш мозг, а не однозначный факт. Навык замечать мысли такими, какие они есть, вместо того, чтобы зацикливаться на них, известен как когнитивная разрядка, объясняет она.
Если идея быть добрее к себе вызывает у вас недоумение, знайте: по словам доктора Стратигис, доброта к себе действительно может помочь перестать размышлять о своих предполагаемых промахах. Она рекомендует проявлять сострадание к себе, если не получается перестать думать о том, что сказали.
Это простое, но эффективное упражнение. На самом деле, никто не помнит тот «позорный» случай с вами в третьем классе, говорит доктор Стратигис. Причина, по которой это так запоминается нами, заключается в том, что это вызвало сильный отклик внутри вас. Мы с большей вероятностью запомним события, с которыми связана сильная эмоциональная реакция, говорит доктор.
Цель ведения дневника — помочь обработать эмоции, стоящие за мыслями, на которых вы застряли, например смущение, стыд или разочарование. Выкидывая эти мысли и эмоции из головы на бумагу, вы, по сути, сохраняете их в осязаемом месте, что может облегчить движение дальше.
Итак, три простых упражнения: когнитивная зарядка, сострадание к себе и ведение дневника, чтобы следить за своими мыслями.
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