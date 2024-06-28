Стоп-фразы: эти слова убивают любовь

Posted 28 июня, 19:39
Published 28 июня, 19:39
Modified 10 сентября, 03:03
Updated 10 сентября, 03:03
Если мужчина ставит под сомнение серьезность проблем женщины и ее отношения к ним, он фактически обесценивает ее чувства. И это может стать настоящим ударом, который в перспективе приведет к разрыву отношений. Вряд ли женщина захочет связывать свою жизнь с тем, кто равнодушен к ее проблемам и, следовательно, к ней самой. Так что мужчинам стоит избегать подобных фраз и не произносить их даже в шутку.
Безусловно, многие мужчины регулярно испытывают желание в сердцах произнести такую фразу, поскольку слезы любимой женщины обескураживают и выводят из себя. Однако от этой фразы необходимо воздерживаться — женщина поймет ее следующим образом: «Он обесценивает мои чувства и эмоции». И будет права.
Женщина, конечно, может пытаться и манипулировать мужчиной, используя свои слезы. Однако задача партнера — постараться распознать причину поведения и пресечь попытки манипуляции, однако в приемлемой, мягкой форме.
Эту фразу женщина совершенно справедливо расценивает как оскорбление, и по сути это оно и есть. Мало кто захочет терпеть подобное от своего партнера, поэтому достаточно произнести такую фразу хотя бы раз, и чувства к мужчине уйдут сами собой. Попытки унижения не приемлемы для женщин, и это совершенно точно не имеет ничего общего с любовью.
Распространенная ситуация: мужчина оскорбил или обидел женщину, а затем, пытаясь загладить свою вину или стабилизировать ситуацию, объясняет, что это он так просто пошутил. Объяснение, признаться, так себе, более того — с женщинами такое не работает. Чаще всего попытки перевести все в шутку просто выводят женщину из себя. Чувства к мужчине начинают затухать, любовь уходит, отношения по инициативе представительницы прекрасного пола завершаются. И нет, это точно не шутка.
Классика манипуляции, с которой хорошо знакомы опытные женщины и дамы старшего возраста. Однако на молодых девушек она может подействовать крайне неблагоприятно. Фраза подрывает самооценку, представительница прекрасного пола теряет уверенность в себе. А вот если ее мудрости хватает для того, чтобы распознать манипуляцию, то отношениям, скорее всего, придет конец.
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