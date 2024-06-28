Стоп-фразы: эти слова убивают любовь

Если мужчина ставит под сомнение серьезность проблем женщины и ее отношения к ним, он фактически обесценивает ее чувства. И это может стать настоящим ударом, который в перспективе приведет к разрыву отношений. Вряд ли женщина захочет связывать свою жизнь с тем, кто равнодушен к ее проблемам и, следовательно, к ней самой. Так что мужчинам стоит избегать подобных фраз и не произносить их даже в шутку.