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Posted 28 июня, 06:33

Published 28 июня, 06:33

Modified 10 сентября, 03:06

Updated 10 сентября, 03:06

Почувствуйте себя здоровым и сильным: 8 причин практиковать йогу

Почувствуйте себя здоровым и сильным: 8 причин практиковать йогу

28 июня 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney
Почувствуйте себя здоровым и сильным: 8 причин практиковать йогу
Йога помогает улучшить не только физические, но и умственные показатели здоровья. Расскажем, как йога влияет на здоровье и качество жизни человека.

Улучшает эмоциональное здоровье

Исследования показали, что занятия йогой позволяют контролировать уровень стресса, снижать тревожность и предотвращать депрессию. Сосредоточение внимания на позах отвлекает от негативных мыслей и снижает уровень кортизола в крови.

Помогает выспаться

Занятия йогой перед сном способствуют релаксации — расслабляющее асаны помогают успокоить не только тело, но и разум. Практика показывает, что йога помогает устранить бессонницу и настроиться на крепкий, здоровый сон.

Убирает боли в спине

Нагрузка на позвоночник при сидячей работе или физическом труде вызывает хронические боли в спине. Занятия йогой улучшают гибкость и мышечную силу. Но при проблемах со спиной выбирайте мягкие виды йоги — например, хатху или айенгара.

Занятия йогой улучшают гибкость и мышечную силуЗанятия йогой улучшают гибкость и мышечную силу
Занятия йогой улучшают гибкость и мышечную силу. Фото: Изображение Midjourney

Улучшает работу сердца

Занятия йогой устраняют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что регулярные занятия йогой помогают пациентам с гипертонией и сердечной недостаточностью предотвратить инфаркты и инсульты.

Уменьшает боли при артрите

Упражнения помогают сохранить гибкость суставов, держать мышцы в тонусе, контролировать вес — всё это необходимо людям с артритом, чтобы снизить болевые ощущения. Врачи считают, что увеличение гибкости и мышечной силы, а также снижение стресса уменьшают риски возникновения неприятных симптомов при артрите.

Облегчает симптомы астмы

Йога не поможет предотвратить приступы астмы, но снизит неприятные ощущения. Дыхательные асаны помогают расслабить мышцы в легких, которые напрягаются во время приступов астмы. Контролируемое дыхание облегчает симптомы и помогает быстро восстановиться.

Йога не поможет предотвратить приступы астмы, но снизит неприятные ощущенияЙога не поможет предотвратить приступы астмы, но снизит неприятные ощущения
Йога не поможет предотвратить приступы астмы, но снизит неприятные ощущения. Фото: Изображение Midjourney

Помогает справиться с ПТСР

Поскольку йога снижает стресс и уровень тревожности, ее используют для восстановления эмоционального и психического здоровья при преодолении трудных событий.

Улучшает состояние при рассеянном склерозе

Согласно исследованиям, йога помогает людям с рассеянным склерозом уменьшить болевые симптомы, улучшить скорость ходьбы, снизить утомляемость и повысить концентрацию. Это значительно улучшает качество жизни пациентов с рассеянным склерозом.

#Алина Ибрагимова#Спорт#Здоровье#Все материалы авторов#Йога
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