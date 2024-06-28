Почувствуйте себя здоровым и сильным: 8 причин практиковать йогу

Posted 28 июня, 06:33
Published 28 июня, 06:33
Modified 10 сентября, 03:06
Updated 10 сентября, 03:06
Исследования показали, что занятия йогой позволяют контролировать уровень стресса, снижать тревожность и предотвращать депрессию. Сосредоточение внимания на позах отвлекает от негативных мыслей и снижает уровень кортизола в крови.
Занятия йогой перед сном способствуют релаксации — расслабляющее асаны помогают успокоить не только тело, но и разум. Практика показывает, что йога помогает устранить бессонницу и настроиться на крепкий, здоровый сон.
Нагрузка на позвоночник при сидячей работе или физическом труде вызывает хронические боли в спине. Занятия йогой улучшают гибкость и мышечную силу. Но при проблемах со спиной выбирайте мягкие виды йоги — например, хатху или айенгара.
Занятия йогой устраняют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что регулярные занятия йогой помогают пациентам с гипертонией и сердечной недостаточностью предотвратить инфаркты и инсульты.
Упражнения помогают сохранить гибкость суставов, держать мышцы в тонусе, контролировать вес — всё это необходимо людям с артритом, чтобы снизить болевые ощущения. Врачи считают, что увеличение гибкости и мышечной силы, а также снижение стресса уменьшают риски возникновения неприятных симптомов при артрите.
Йога не поможет предотвратить приступы астмы, но снизит неприятные ощущения. Дыхательные асаны помогают расслабить мышцы в легких, которые напрягаются во время приступов астмы. Контролируемое дыхание облегчает симптомы и помогает быстро восстановиться.
Поскольку йога снижает стресс и уровень тревожности, ее используют для восстановления эмоционального и психического здоровья при преодолении трудных событий.
Согласно исследованиям, йога помогает людям с рассеянным склерозом уменьшить болевые симптомы, улучшить скорость ходьбы, снизить утомляемость и повысить концентрацию. Это значительно улучшает качество жизни пациентов с рассеянным склерозом.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14