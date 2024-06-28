Почему лишний день в високосный год выпадает на февраль

Таким образом в римском календаре февраль был последним месяцем года. Поэтому логично, что дополнительный день, компенсирующий накопившиеся лишние четверти дня, добавлялся в конце календарного года. Но и это ещё не всё. У римлян дополнительный день приходился на 24 февраля. Получалось, что каждые четыре года в календаре было два 24 февраля, что нередко приводило к путанице. Эту проблему решили средневековые монахи, которые реформировали календарь и добавили новый день в конце февраля.