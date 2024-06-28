От боли в спине избавит… ходьба

Posted 28 июня, 11:34
Published 28 июня, 11:34
Modified 10 сентября, 03:12
Updated 10 сентября, 03:12
Во всем мире от болей в позвоночнике страдают свыше 600 млн человек, и прогнозируется, что спустя еще четверть века это число увеличится в полтора раза. При этом у семерых из десяти в течение последующих 12 месяцев боль возвращается.
Боль в спине обычно имеет высокую интенсивность и служит причиной нарушения работоспособности в подавляющем большинстве случаев. Однако проведенный эксперимент наглядно продемонстрировал, что люди, которые регулярно занимались ходьбой, на 43% реже обращались к врачам с жалобами на боль в позвоночнике, при том что время между болевыми приступами увеличилось примерно вдвое. Не говоря уже о том, что ходьба в целом улучшила показатели общего состояния здоровья и качества жизни.
В исследовании участвовали 700 человек, которые незадолго до этого испытали приступ болей в спине и вылечились от него. За добровольцами наблюдали в течение трех лет. Половина из них участвовала в индивидуальной программе ходьбы с периодичностью 30 минут пять раз в неделю, тогда как вторая группа была контрольной и не проводила никакие занятия.
В итоге было обнаружено, что у тех, кто занимался ходьбой, средний период без рецидива болей в спине был более продолжительным и составил в среднем 208 дней по сравнению со 112 днями в контрольной группе. Кроме того, участники программы ходьбы уменьшили риск рецидива болей в пояснице на 28%.
Было установлено, что ходьба задействует и растягивает различные мышцы и связки вокруг позвоночника, вследствие чего образуется мышечный корсет, хорошо поддерживающий позвоночный столб и выступающий отличным средством профилактики возникновения болей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14