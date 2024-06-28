От боли в спине избавит… ходьба

Боль в спине обычно имеет высокую интенсивность и служит причиной нарушения работоспособности в подавляющем большинстве случаев. Однако проведенный эксперимент наглядно продемонстрировал, что люди, которые регулярно занимались ходьбой, на 43% реже обращались к врачам с жалобами на боль в позвоночнике, при том что время между болевыми приступами увеличилось примерно вдвое. Не говоря уже о том, что ходьба в целом улучшила показатели общего состояния здоровья и качества жизни.