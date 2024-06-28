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Posted 28 июня, 11:34

Published 28 июня, 11:34

Modified 10 сентября, 03:12

Updated 10 сентября, 03:12

От боли в спине избавит… ходьба

От боли в спине избавит… ходьба

28 июня 2024, 11:34
Фото: Изображение Midjourney
От боли в спине избавит… ходьба
Согласно результатам нового исследования, люди, страдающие болями в спине, могут существенно облегчить свое состояние, если будут регулярно ходить хотя бы по по 30 минут в день. Как именно пешие прогулки улучшают состояние при болях в позвоночнике — читайте в статье.

Как пешие прогулки помогают от боли в спине

Во всем мире от болей в позвоночнике страдают свыше 600 млн человек, и прогнозируется, что спустя еще четверть века это число увеличится в полтора раза. При этом у семерых из десяти в течение последующих 12 месяцев боль возвращается.

Боль в спине обычно имеет высокую интенсивность и служит причиной нарушения работоспособности в подавляющем большинстве случаев. Однако проведенный эксперимент наглядно продемонстрировал, что люди, которые регулярно занимались ходьбой, на 43% реже обращались к врачам с жалобами на боль в позвоночнике, при том что время между болевыми приступами увеличилось примерно вдвое. Не говоря уже о том, что ходьба в целом улучшила показатели общего состояния здоровья и качества жизни.

Люди, которые регулярно занимались ходьбой, на 43% реже обращались к врачам с жалобами на боль в позвоночникеЛюди, которые регулярно занимались ходьбой, на 43% реже обращались к врачам с жалобами на боль в позвоночнике
Люди, которые регулярно занимались ходьбой, на 43% реже обращались к врачам с жалобами на боль в позвоночнике. Фото: Изображение Midjourney

В исследовании участвовали 700 человек, которые незадолго до этого испытали приступ болей в спине и вылечились от него. За добровольцами наблюдали в течение трех лет. Половина из них участвовала в индивидуальной программе ходьбы с периодичностью 30 минут пять раз в неделю, тогда как вторая группа была контрольной и не проводила никакие занятия.

В итоге было обнаружено, что у тех, кто занимался ходьбой, средний период без рецидива болей в спине был более продолжительным и составил в среднем 208 дней по сравнению со 112 днями в контрольной группе. Кроме того, участники программы ходьбы уменьшили риск рецидива болей в пояснице на 28%.

У тех, кто занимался ходьбой, средний период без рецидива болей в спине был более продолжительным и составил в среднем 208 днейУ тех, кто занимался ходьбой, средний период без рецидива болей в спине был более продолжительным и составил в среднем 208 дней
У тех, кто занимался ходьбой, средний период без рецидива болей в спине был более продолжительным и составил в среднем 208 дней. Фото: Изображение Midjourney

Было установлено, что ходьба задействует и растягивает различные мышцы и связки вокруг позвоночника, вследствие чего образуется мышечный корсет, хорошо поддерживающий позвоночный столб и выступающий отличным средством профилактики возникновения болей.

#Алина Ибрагимова#Спорт#Здоровье#Физическая активность#Все материалы авторов#Болезнь
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